Walchwil und Arth werden getrennt: Kampf gegen das Umsteigen Nach 31 Jahren wird der Kanton Schwyz die Busverbindung von Goldau nach Walchwil kappen. Das trennt zwei Nachbardörfer.

Die Buslinie 21 von und nach Goldau wird nur noch bis Mitte Dezember 2020 betrieben. Bild: Matthias Jurt (Walchwil, 12. Dezember 2019)

In einem Jahr ist Schluss: Per 13. Dezember 2020 wird es keine Busverbindung zwischen Walchwil und Arth respektive Goldau mehr geben. Das hat der Schwyzer Regierungsrat beschlossen. Dies vor dem Hintergrund der Aufwertung des Bahnhofs Arth-Goldau zum wichtigsten Knotenpunkt im Urkanton nach der Wiedereröffnung der Bahnstrecke am Ostufer des Zugersees. Diese Strecke ist Teil des Neat-Bahn-Projekts und seit dem 9. Juni 2019 bis zum 12. Dezember 2020 infolge Ausbau- und Sanierungsarbeiten gesperrt.

Anschliessend werden Reisende aus Walchwil, um in das Nachbardorf Arth zu gelangen, mit der S-Bahn fahren und in Goldau auf den Bus umsteigen müssen. Das soll häufiger möglich sein als heute: Viermal stündlich ist ein Bus von Goldau nach Arth und zurück geplant. Dennoch kämpfte der Gemeinderat Walchwil um die bequemere Art, in den Nachbarort zu reisen, der näher als die Stadt Zug liegt. Gemäss der zuständigen Gemeinderätin Eveline Bräm (FDP) suchte man im vergangenen Mai das Gespräch mit dem Kanton Schwyz. Die Reaktion fiel allerdings eindeutig aus: «Das neue Konzept lässt sich nicht mehr mit den Leistungen Arth-Walchwil kombinieren», schreibt Bräm auf Anfrage unserer Zeitung. Deshalb wird der Kanton Schwyz auf diese Linie, die 31 Jahre betrieben wurde, verzichten. «Der Gemeinderat muss diesen Entscheid leider akzeptieren und bedauert die Einstellung der Buslinie», führt Bräm aus.

Gemeinde setzte sich für den Linien-Erhalt ein

Wie sieht es in der Nachbargemeinde aus? Gemäss der zuständigen Arther Gemeinderätin Heimgard Vollenweider (SVP) wird man sich gegenüber dem Kanton Schwyz weiterhin für die Aufrechterhaltung der Busverbindung nach Walchwil einsetzen.

«Für uns ist diese Linie sehr wichtig, da viele Arther nach Zug oder Zürich pendeln. Und ich weiss, dass die Walchwiler auch happy darüber wären. Ich kenne viele, die in Arth einkaufen.»

Mit dem Umstieg beim Bahnhof Goldau verlängere sich die Reisezeit ab dem 13. Dezember 2020 für die Pendler in Richtung Zug gemäss Vollenweider um «zwei, drei Minuten» im Vergleich zu heute. Das sei nach Angaben des Kantons zu wenig, um eine zusätzliche Erschliessung mittels Bus zu rechtfertigen. Vollenweider sieht das ein, argumentiert aber mit psychologischen Gründen für die Busverbindung nach Walchwil: «Der Mensch fährt einfach nicht gern retour, wie das mit dem Bus zum Bahnhof Goldau der Fall ist.» Damit ist gemeint, dass man aus Arther Sicht zuerst nach Goldau zurückfahren muss, um schliesslich nach Walchwil zu gelangen.

Eine Frage der Wirtschaftlichkeit

Im vergangenen Sommer beschäftigte die Situation auch den Schwyzer Kantonsrat. In der Beantwortung einer Kleinen Anfrage hat der Regierungsrat offengelegt, wie viel eine Aufrechterhaltung der Busverbindung zwischen Arth und Walchwil Bahnhof kosten würde: 1.5 Millionen Franken pro Jahr. Das sei «unverhältnismässig hoch» und eine Finanzierung durch die beiden involvierten Kantone sowie den Bund «ausgeschlossen». Der Bund beteilige sich nur an Linien, die «eine hohe Wirtschaftlichkeit» aufweisen würden. Jene sei auf dem dünn besiedelten Abschnitt zwischen Arth und Walchwil nicht gegeben

«Die Nachfrage und das Potenzial sind gering.»

Die Walchwiler Gemeinderätin Eveline Bräm hat von den Zugerland Verkehrsbetrieben – diese betreiben die aktuelle Buslinie von und nach Goldau – Angaben zu den Fahrgastzahlen an Werktagen erhalten. Diese zeigen, dass in den Jahren 2018 und 2019 in der Erfassungszeit von Januar bis Juli in beide Richtungen hochgerechnet im Durchschnitt gegen 20 Personen pro Fahrt die Linie nutzten. Das heisst also, noch vor allfälligen messbaren und verzerrenden Auswirkungen der Sperrung der Bahnstrecke am Zugersee-Ostufer.

Die verzweigte Gemeinde Walchwil leistet sich einen Ortsbus von und zum Bahnhof. Dessen Angebot nach Arth auszubauen sei kein Thema, schreibt Eveline Bräm. «Die Gemeinde finanziert den Ortsbus mit eigenen Mitteln. Ausdehnungen in dieser Art lassen sich in finanzieller Hinsicht kaum rechtfertigen.» Nach dem Ausbau der Bahnstrecke würden aber anderweitige Kursänderungen innerhalb von Walchwil geprüft, insbesondere Fahrten über die Oberdorfstrasse.