Naturschutz Verzicht auf sämtliche Pestizide im Zuger Wald – neue Methoden zu Gunsten des Ökosystems Mit dem Entschluss, keine chemischen Holzschutzmittel mehr einzusetzen, wird der Zuger Wald endgültig frei von Pestiziden. Darauf haben sich der Verband der Waldbesitzer (WaldZug) und das Amt für Wald und Wild geeinigt.

Mitarbeiter der Korporation Oberägeri überdecken ein Holzpolter im Gebiet Breitried mit einem unbehandelten, feinen Nylonnetz. Es soll das Rundholz vor dem Nutzholzborkenkäfer schützen. Bild: PD

(cro) Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Schweizer Wald ist gemäss Bundesgesetzgebung nur in Ausnahmefällen erlaubt. Wie in anderen Kantonen haben auch die Zuger Waldbesitzer in der Vergangenheit unter strengen Vorgaben punktuell von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht und offiziell zugelassene Schutzmittel in minimalen Mengen appliziert. Das ist einer Medienmitteilung, die von WaldZug und dem kantonalen Amt für Wald und Wild gemeinsam verschickt wurde, zu entnehmen. Dies ausschliesslich, um im Wald gelagertes Nadelrundholz vor dem holzschädigenden Nutzholzborkenkäfer zu schützen und somit einem beträchtlichen Wertverlust des Holzes vorzubeugen.

Insektizidverzicht schon länger ein Thema

Mit der Frage, ob im Zuger Wald vollständig auf Holzschutzmittel verzichtet werden kann, beschäftigt man sich im Kanton Zug schon länger. Denn Chemie, ist sich sowohl der Verband wie auch das Amt für Wald und Wild einig, gehört eigentlich nicht in das natürliche Ökosystem Wald und Spritzmittel passen nicht zum Image einer umweltfreundlichen und zukunftsgerichteten Waldbewirtschaftung.

Martin Ziegler, Leiter Amt für Wald und Wild, Ruedi Bachmann, Geschäftsführer von WaldZug, und Regierungsrat Andreas Hostettler (von links). Bild: PD

Bereits im Zusammenhang eines politischen Vorstosses, welcher im Herbst 2019 von der Zuger Regierung beantwortet wurde, liessen die Verantwortlichen durchblicken, dass für den Kanton Zug eine Waldbewirtschaftung ohne Einsatz von Insektiziden ein erstrebenswertes Ziel sei. «Dank eines konkreten, weitsichtigen und unlängst getroffenen Beschlusses von WaldZug wird dies nun Realität», wird Regierungsrat Andreas Hostettler in der Mitteilung zitiert. Das Amt für Wald und Wild begrüsse diesen wegweisenden Entscheid und wird ab sofort auch Waldbesitzern, die nicht dem Verband angeschlossen sind, keine Ausnahmebewilligungen mehr erteilen. Dies auch nicht, wenn die Kosten für den chemischen Holzschutz von Seiten Holzkäufer übernommen würden.

Mit Schutznetzen gegen gefrässigen Käfer

Um den drohenden Wertverlust des Holzes möglichst gering zu halten, müssen nun alternative Methoden geprüft werden. So werden die Logistik und die Holzlagerung optimiert und neue mechanische Schutzmöglichkeiten getestet. Dazu gehört auch der aktuell laufende Versuch in Oberägeri, die gefrässigen Käfer mit feinen, unbehandelten Schutznetzen von den Holzpoltern fernzuhalten.

Die Waldeigentümerschaft und das Amt für Wald und Wild sind sich bewusst, dass diese Suche nach wirkungsvollen Alternativen ein langwieriger Prozess sein wird. Doch dieser Aufwand lohnt sich: Der Zuger Wald wird so endgültig frei von Pestiziden. Zudem können die damit einhergehenden Erfahrungen anderen Regionen der Schweiz dienen, in denen ähnliche Bestrebungen laufen.