Leserbrief Wann greift die Politik ein? Zur Situation bei der SRG

Mein Appell an den ganzen Verwaltungsrat, insbesondere an die Herren Cina und Schefer: Es ist ein Skandal, dass Generaldirektor Marchand immer noch am Sessel klebt, wo doch genügend massive Vorwürfe gegen ihn belegt sind. Sexismus wird bei der SRG offenbar höchstens als Kavaliersdelikt qualifiziert. Von kompetenter Führung haben diese Leute wenig Ahnung. Der zwangssteuer-finanzierte Laden ist endlich gründlich auszumisten. Das Fass ist am Überlaufen. Zudem haben wir bewusst kein TV, müssen aber trotzdem dafür bezahlen. In welcher Bananenrepublik leben wir eigentlich? Wir haben keine Wahl, sondern müssen diese taktischen Sandkastenspiele, ja dieses Affentheater in der SRG-Führung, dulden und mitfinanzieren. In der Privatwirtschaft «gfätterlet» man bei Führungsproblemen selten so lange. Wann schaltet sich die Politik ein? Wann kann man der SRG wieder vertrauen?

Ueli Krasser, Hagendorn