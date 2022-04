Leserbrief Wäre es nicht vernünftiger, die Schweiz zu verlassen? «Bewohner unterliegt vor Gericht», Ausgabe vom 9. April

Schon die Einleitung zu diesem Artikel der «Zuger Zeitung» trifft nicht wirklich zu. Es geht in meinem Verfahren um eine Stimmrechtsbeschwerde, weil die Unterlagen für die Gemeindeabstimmung vom 27. September 2020 ganz wesentlich davon abgewichen haben, von dem, was zuvor öffentlich aufgelegt wurde. Die Zonenplanänderung wird deshalb später zur Diskussion stehen.

Warum halte ich das Vorgehen der Gemeinde Neuheim antidemokratisch, willkürlich und höchst bedenklich? Die Gemeinde Neuheim legt im November 2018, nach jahrelanger Planung einen Bebauungsplan auf, womit Rechtssicherheit geschaffen werden sollte. In dieser Auflage wurde schriftlich versprochen: «Die Gärten nördlich der Baureihe A werden im parallelen Verfahren der Wohnzone 2 zugewiesen und ebenfalls in den Bebauungsplanperimeter aufgenommen. Der Perimeter umfasst 13053 Quadratmeter.» Damit konnte ich leben und ich hatte keinen Anlass, dagegen Einsprache zu erheben. In der zur Abstimmung vom 27. September 2020 den Stimmbürgern zugestellten Broschüre hiess es dazu allerdings nur noch: «Neben dem Bebauungsplan im Blatt wurden der Ergänzungsplan 1 (Bebauungsplan) und Ergänzungsplan 2 (Teilzonenplan) aufgelegt. Diese beiden Ergänzungspläne bezweckten eine Ergänzung der rechtskräftigen Bauzone (W2) im Gebiet im Blatt, bis an den nordseitigen Herrenwald. Auf diese Erweiterung wird im vorliegenden Verfahren jedoch verzichtet.» Ein schriftliches Versprechen wurde somit ohne jede Begründung nicht eingehalten.

Daraufhin habe ich Stimmrechtsbeschwerde eingereicht, weil meiner Meinung nach der/die Stimmberechtigte Neuheimerinnen und Neuheimer nicht korrekt informiert wurde. Der Regierungsrat gab der Gemeinde recht, dass sie das «aufgrund der PBG-Revision machen durfte». Schon diese Formulierung zeigt ja eigentlich an, dass das nicht gerade nobel, sondern doch eher willkürlich war, und die eigenen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vom Gemeinderat nicht korrekt informiert wurden. Ich wollte dann wissen, was dem Regierungsrat zu diesem Beschluss von der Rechtsabteilung vorgelegt wurde? Diese Akteneinsicht wurde mir allerdings verweigert. «Das werde ich nie zu Gesicht bekommen», sagte man mir.

Wenn nun die fünf Juristen des Verwaltungsgerichts zum selben Urteil kommen, muss ich mich Fragen: Haben wir in der Schweiz noch unabhängige Gerichte? Müsste Artikel 9 der Bundesverfassung, der da heisst: «Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden», nicht kommentarlos gestrichen werden? Bin ich noch normal? Wäre es nicht vernünftiger, Neuheim, den Kanton Zug und vielleicht auch die Schweiz zu verlassen und auszuwandern?

Hugo Räber, Neuheim