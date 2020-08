Leserbrief Waren da überhaupt Menschen wie du und ich? «Gefahr für die Allgemeinheit», Ausgabe vom 4.August

Ich habe den Beitrag des Korrespondenten aus Berlin – es ging um die Demo der Corona-Skeptiker und Demokratie-Verteidiger in Deutschland – aufmerksam gelesen und da und dort gestockt. Fragen über Fragen gingen mir auf, wofür ich gerne eine sachdienliche, sprich wahrheitsgetreue Antwort gehabt hätte. Zum ersten: Dass da 20000 Menschen zugegen waren, ist – für den, der sich die Bilder im Internet angeschaut hat – unrealistisch. Wäre dem so, hätte eine jede, ein jeder, ganze 3,6 Quadratmeter für sich beansprucht. Die Veranstalter sprachen von mindestens 1,3 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Irgendwo in der Mitte wird wohl die Wahrheit liegen. Die sehr breite Strasse zwischen dem Brandenburger-Tor und der Siegessäule war jedenfalls proppenvoll.

Beim Lesen ins Stocken kam ich aber noch an einer anderen Stelle. Es ging um die Frage, wer da überhaupt anwesend war. In diesem Zusammenhang hat mich die treffsichere Menschenkenntnis des Korrespondenten schon sehr beeindruckt, war da doch die Rede von Rechtsextremen, Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern, Esoterikern, Althippies, NPD-Funktionären, Extremisten oder Neonazis.

Mich interessiert einfach brennend, woran der Journalist diese unterschiedlichen Menschengattungen überhaupt erkannt hat. Waren sie etwa als solche beschildert? Hätte mich schon interessiert, ob darunter auch noch Heterosexuelle, abtrünnige AfDler, rechts-grüne Eso-Freaks und Neonazis waren? Schliesslich hätte ich gerne erfahren, ob in der unabsehbaren Menschenmenge auch noch Menschen auszumachen waren, Menschen, einfach Menschen, Menschen wie du und ich, besorgte Menschen, Eltern von Kindern, die der nachkommenden Generation eine bessere Welt hinterlassen möchten oder auch solche, die seit Monaten irritiert feststellen, dass in dieser Welt etwas schiefläuft, gründlich schief?

Diese Scheidung der Geister, die als Spaltpilz in der Gesellschaft längst angekommen ist, halte ich für brandgefährlich. Das sollte Erinnerungen wecken, Erinnerungen an düsterste Ereignisse des verflossenen Jahrhunderts. Wegschauen ist da jedenfalls nicht angebracht.

Die Pandemie ist vielleicht überstanden. In ihrem Windschatten macht sich unübersehbar und immer dreister die ungleich gefährlichere Plandemie bemerkbar (siehe dazu die Internetseite des WEF – World Economic Forum 2020, www.weforum.org.

Darin sehe ich allerdings eine unvergleichlich gravierendere «Gefahr für die Allgemeinheit».

Daniel Wirz, Zug