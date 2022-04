leserbrief Warum eine «schärfere Lupe»? Kommentar «Gut, gibt es eine Berufungsinstanz», zur Verurteilung von Pierin Vincenz, Ausgabe vom 14. April

Im Artikel äussert Ihr Journalist den Verdacht, dass der Schuldspruch vom Bezirksgericht zu hoch ausgefallen sei und es gut sei, dass sich das Zürcher Obergericht diesen Fall unter eine «schärfere Lupe» nehme und dass fehlender Anstand und andere Persönlichkeitsdefizite nicht strafbar seien. Das ist einleuchtend und das Weiterziehen an eine höhere Instanz ist legitim, auch wenn sich normalerweise nicht alle Personen einen «Staranwalt» finanziell leisten können.

Ich weiss allerdings nicht, was Ihr Journalist mit einer «schärferen Lupe» suggerieren will. Ich finde, dass in der Vergangenheit hierzulande Wirtschaftsdelikte relativ milde beurteilt worden sind, was bei Nicht-Wirtschaftsdelikten nicht der Fall war. Es wird langsam Zeit, dass sich das ändert.

Kristian Rüegger, Rotkreuz