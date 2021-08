Leserbrief Warum müssen wir so vieles in Frage stellen? Zur Corona-Impfung

Als 80-Jähriger habe ich in meiner Jugend noch die Kinderlähmung, Masern, Röteln et cetera erlebt. Alle oder viele dieser Krankheiten konnten ganz oder zumindest in sehr grossem Umfang besiegt werden dank Impfungen. Solche Impfungen wurden in meiner Jugend sogar in der Schule verabreicht (ob obligatorisch oder nicht, weiss ich nicht mehr) und damit konnten diese teilweise sehr schweren Krankheiten eliminiert werden. Rückblickend bin ich dankbar, dass die damaligen Impfkampagnen durchgeführt wurden. Sie waren ein voller Erfolg, wurden gesellschaftlich akzeptiert – ohne lange Diskussionen oder Demonstrationen. Warum müssen wir heute so vieles in Frage stellen, gerade wenn es um eine Pandemie geht? Dank Prophylaxe-Impfungen ist unsere Gesellschaft gesünder und wird älter. Darum sollten auch die Jüngeren unter uns ihren Beitrag leisten zur Vernichtung von Corona; lasst euch alle impfen, es nützt nichts, wenn nur jeder Zweite bereit ist, sich impfen zu lassen.

Peter Silberschmidt, Zug