Leserbrief Was für ein Verwirrspiel Zu den Abstimmungsunterlagen

Die längst erwartete Abstimmungspropaganda landete in meinem Briefkasten. Ich empfinde solche Unterlagen grundsätzlich ohnehin als unerwünschten Nachhilfeunterricht für dümmliche Bürger. Was soll das überhaupt? Wo bleibt da das Vertrauen in den mündigen Bürger? Da muss etwas faul sein, denke ich mir. Und schon stolpere ich über den nächsten Punkt. Es ist da willfährig von einer «Kündigungsinitiative» die Rede. Ich meinte, die Inhalte der bevorstehenden Abstimmung zu kennen. Und jetzt dies: «Kündigungsinitiative». Erst auf den zweiten Blick stelle ich – mit Befremden – fest, dass es sich hier um die Begrenzungsinitiative handelt. Es war mir nicht bekannt, dass der Name einer Volksinitiative beliebig – das heisst gemäss eigenen Interessen – so einfach verändert werden darf. Ein Verwirrspiel mit unbekanntem Ausgang. «Man ahnt die Absicht und ist verstimmt.» So ging es mir jedenfalls. Ich möchte als Stimmbürger nicht an der Nase herumgeführt werden. Dies einmal durchschaut, vergeht mir das Weiterlesen blitzartig. Ab damit ins Altpapier!

Daniel Wirz, Zug