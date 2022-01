Leserbrief Was geht hier eigentlich ab? Zur Covid-Impfung

Die Covid-19-Impfung ist meines Erachtens nicht das, was uns versprochen wurde. In Ländern mit hoher Impfquote beobachte ich seit wenigen Wochen eine Übersterblichkeit, die Zahl der erheblichen Nebenwirkungen und Todesfälle – in zeitlicher Nähe zur Impfung – nimmt mit steigender Impfquote messbar zu. Dabei muss man wissen, dass Statistiker davon ausgehen, dass maximal 5 Prozent der Komplikationen/Todesfälle überhaupt gemeldet werden. Wissenschafter weltweit drängen seit Monaten darauf, das Impfen mit sofortiger Wirkung zu stoppen. Die Entscheidungsträger wollen es nicht hören. Ich kann es nicht fassen. Was geht hier eigentlich ab?

Daniel Wirz, Zug