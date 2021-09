Zuger Vereine Was lange währt, wird endlich gut ... Das alljährliche Reisli des Kirchenchors St. Michael führte dieses Jahr ins Musikautomatenmuseum in Seewen.

Zufriedene Gesichter beim Gruppenfoto im Musikautomatenmuseum in Seewen: die Sängerinnen und Sänger des Zuger Kirchenchors

St. Michael. Bild: PD

Der Zuger Kirchenchor St. Michael musste coronabedingt einige geplante Chorausflüge immer wieder verschieben. Die bewährte Reiseorganisatorin Brigit Leuppi hat immer wieder annulliert, verschoben, neu festgelegt, abgesagt et cetera.

Endlich war es so weit. Das Reiseziel ausgesucht, die inte­ressante Route mit Murer-Reisen durch eine liebliche Gegend im solothurnischen Jura ins Auge gefasst, und es konnte losgehen. An einem sonnigen Samstagmorgen trafen sich die Chormitglieder an der Dammstrasse. Das Musikautomaten-Museum im solothurnischen Seewen war unser Ziel.

Kaffee und Gipfeli im Restaurant Landhaus in Reiden wurden von allen geschätzt, auch von den beiden Begleitern Pfarrer Reto Kaufmann und Chorleiter Philipp Emanuel Gietl.

Zum Mittagessen auf der Terrasse des Museum-Restaurants wurden wir bestens verwöhnt. Schon bald wartete die kom­petente Führerin Rose Marie Sutter auf uns und führte die Chormitglieder gezielt durch das Museum.

Mit viel Herzblut und Enthusiasmus erklärte sie uns die verschiedenen Orgeln, Musik­dosen, Plattenspieldosen, Drehorgeln und Automaten in allen Grössen und verschiedenen Ausführungen. Dieses Museum, das im Besitz der Eidgenossenschaft ist, beherbergt eine der weltweit grössten Sammlungen.

Automaten und Melodien aus früheren Zeiten

Diese «Reise in die Vergangenheit» hat uns alle sehr beeindruckt, die vielen beschwingten Melodien aus alten Zeiten haben in uns Erinnerungen geweckt, und gut gelaunt bestiegen wir alsdann den Car, der uns gut nach Hause brachte. Der Dank geht an unsere Reiseorganisatorin Brigit Leuppi; es war ein toll organisierter Ausflug! Nun freuen wir uns, dass wir in der Kirche wieder proben und singen dürfen.

Vereine & Verbände: So funktioniert's

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.