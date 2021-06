Wasserball Zwei Zuger Talente sammeln Erfahrungen in internationalen Gewässern Jan Steinmann und Alex Burri vom Schwimmclub Zug haben mit dem U15-Nationalteam die EM-Qualifikation verpasst.

Aushängeschilder des SC Zug: Alex Burri (links) und Jan Steinmann. Bild: Matthias Jurt (Baar, 24. Mai 2021)

Stefan Gross ist hörbar stolz: «Dass unsere beiden Jungs Jan Steinmann und Alex Burri im letzten Vorbereitungscamp den Cut für das U15-EM-Qualifikationsturnier schafften, ist für den SC Zug natürlich sehr schön und bestätigt uns in unserer Nachwuchsarbeit.» Der 42-jährige Zuger trainiert das U15-Team der Wasserballer im Schwimmclub Zug und erklärt: «Jan und Alex sind für unseren Nachwuchs wichtig. Als Nationalmannschaftsspieler nehmen sie automatisch eine Vorbildfunktion wahr.»

Stefan Gross, Nachwuchstrainer im SC Zug. Bild: Matthias Jurt (Baar, 24. Mai 2021)

Vor der Reise zum Qualifikationsturnier in Prag standen drei Vorbereitungscamps im Campus in Sursee auf dem Programm. Für die 15-jährigen Jan Steinmann aus Wädenswil und Alex Burri aus Zug waren schon diese Höhepunkte in ihrem jungen Sportlerleben: «Da spielen die Besten des Jahrgangs miteinander aus der ganzen Schweiz. Das Niveau ist hoch, man macht Fortschritte und profitiert viel.» Der Trainer Stefan Gross ergänzt: «Die Nationalmannschaftszusammenkünfte sind für die Entwicklung jedes Spielers sehr wichtig. Man hat andere Trainer, übt neue und andere Sachen ein als auf Klubebene.»

Beim Turnier für die Europameisterschaft in Portugal im Sommer zahlten die Schweizer schliesslich Lehrgeld. Sie verloren gegen die Türkei (4:34), Tschechien (4:10), Moldawien (6:11) und Rumänien (2:25) und schlossen als Letzte ab. Dennoch sei es «ein unvergessliches Erlebnis» gewesen, sagt Jan Steinmann. Und Alex Burri meint: «Die Spiele auf diesem Niveau bringen uns weiter.» Für die beiden Zuger Talente war es das erste internationale Turnier für die Schweiz. Sie waren auch die beiden einzigen Vertreter aus der Zentralschweiz. In der kommenden Saison werden die beiden Sekundarschüler altershalber beim SC Zug in die U17 wechseln. Sie trainieren schon heute bis zu acht Mal in der Woche auf Vereinsebene mit der U15 und U17. Der Trainer Gross sagt:

«Wir wollen in Zukunft beim SC Zug mit den Männern wieder eine Nationalliga-B-Mannschaft stellen. Und da sind natürlich Spieler wie Jan oder Alex eingeplant und unsere Hoffnungsträger.»

Was fasziniert Jan Steinmann am Wasserball? Der bereits 1,87 Meter grosse Sportler sagt: «Es ist ein Teamsport, der viel Kondition und Kraft benötigt.» Alex Burri, von seinem Trainer als pflichtbewusst beschrieben, wurde über den Schulsport auf diese Sportart aufmerksam. «Der Entscheid war richtig, denn es ist meine grosse Leidenschaft geworden. Und der SC Zug ist ein familiär geführter Verein. Ich bin sehr glücklich hier.» Steinmann, von Stefan Gross als ruhig und fokussiert bezeichnet, begann beim SC Horgen, sei dort aber nie richtig gefordert worden. «Der SC Zug hat mir neue Perspektiven ermöglicht in meiner Entwicklung.»

Verband lobt Zuger Nachwuchsarbeit

Thomy Gross, Chef Nachwuchs des Schweizer Verbands, sagt über die Bemühungen der Zuger:

«Der SC Zug gehört zwar nicht zu den grossen Schweizer Wasserballvereinen. Die erste Mannschaft spielt ausschliesslich in der Regionalliga. Trotzdem leistet die Nachwuchsabteilung eine hervorragende Arbeit seit einigen Jahren. Inzwischen kann der Verein Alex Burri, Jan Steinmann, Robin Sutter und Konstantin Traub in den Nationalmannschaften U15 und U17 stellen.»

Überdies seien sechs talentierte Spielerinnen in den U17/19-Nationalteams der Frauen aktiv. Und auf Klubebene kann sich der SC Zug im Nachwuchs mit den Schweizer Topvereinen messen. «Wir haben uns in der jüngsten Vergangenheit beispielsweise mit der U15 der Knaben immer für das Top-6-Finalturnier um die Schweizer Meisterschaft qualifiziert. Wir belegten auch schon Podestplätze», sagt Stefan Gross.

Auch wenn der Wasserball eine Randsportart ist, sei er nach wie vor beliebt. Gross führt aus: «Wir haben immer wieder anfragen. Leider haben wir nicht die nötige Infrastruktur dazu, um grösser zu werden. Die Trainingsmöglichkeiten in der Stadt Zug und den umliegenden Gemeinden sind sehr bescheiden. Die Schwimmszene wird grösser, der Platz ist aber nicht vorhanden.»