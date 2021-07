Wasserski Zwei Medaillen für die Chamer an den Schweizer Meisterschaften Der erst 16-jährige Henri Oldorff gewinnt überraschend Gold im Figurenfahren. Mara Bürge fährt auf den dritten Platz.

Nach den Rücktritten von Thierry und Loris Lambrigger vor zwei Jahren glaubte wohl niemand daran, dass der WSC Cham schnell wieder zuoberst auf dem Podest der Schweizer Meisterschaften vertreten sein würde. Doch jetzt gelang dem talentierten Chamer Junior Henri Oldorff die grosse Überraschung. Bei windigen und sehr schwierigen Verhältnissen gelang dem U17-Fahrer im Vorlauf ein gutes Resultat und qualifizierte sich damit für den Final bei der Elite.

Henri Oldorff stellt die Hierarchie auf den Kopf. Bild: PD

Im Final kam es zum spannenden Duell mit dem Titelverteidiger Dima Thomson aus Versoix. Dieser konnte seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden, er realisierte nur 3760 Punkte. Henri Oldorff bewies Nervenstärke und sicherte sich mit 3790 Punkten die Goldmedaille. Zudem holte er sich auch in der U17-Kategorie Gold im Figurenfahren und Bronze im Slalom.

Er führt eine grosse Serie fort

Mit dem Sieg von Oldorff ist die Figurendisziplin zurück in Chamer Hand. In den letzten 40 Jahren ging die Goldmedaille 32-mal an den Klub. Mehrmals erfolgreich waren Daniel Käppeli (10), Hansjörg Felder (7), Loris Lambrigger (7) und Thierry Lambrigger (5). Ab Herbst wird Henri Oldorff die Berufsfachschule United School of Sports in Zürich besuchen. Das sind viel versprechende Voraussetzungen, um noch mehr an die Erfolge seiner Vorbilder anzuknüpfen.

Auch bei den Frauen freut sich der WSC Cham über Erfolge. Mit dem dritten Rang in der Disziplin Figuren gelang der 19-jährigen Mara Bürge ebenfalls ein Podestplatz bei der Elite. In der U21-Kategorie gewann sie die Goldmedaille in den Disziplinen Figuren und Slalom.