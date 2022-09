Wechsel Sandra Dietschi wird neue Gesamtleiterin der Fachstellen bei der Katholischen Kirche Zug Ende September wird Markus Burri (65), seit vier Jahren Gesamtleiter der kantonalen Fachstellen und der Spezialseelsorge bei der Katholischen Kirche Zug, pensioniert.

Sandra Dietschi. Bild: PD

Im Rahmen der Auflösung der Dekanatsstelle im Kanton Zug übernahm Markus Burri vor vier Jahren die neu geschaffene Stelle als Gesamtleiter Fachstellen bei der Katholischen Kirche Zug. Per Ende September wird er pensioniert und übergibt gemäss einer Mitteilung an Sandra Dietschi (59).

Nach dem Studium am Katechetischen Institut in Luzern arbeitete Dietschi als Religionspädagogin. 1996 nahm sie die Arbeit bei der Katholischen Kirche des Kantons Luzern auf. Vor sechs Jahren wurde sie Fachverantwortliche im Bereich Pastoral mit den Schwerpunkten Diakonie sowie Interreligiöser Dialog und Mitglied der Geschäftsleitung im Bildungsgang kirchliche Jugendarbeit. Sie ist in Olten aufgewachsen, lebt aber seit bald 30 Jahren in Luzern. (cro)