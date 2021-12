Wechsel Schon per Ende Jahr: Stadtarchitekt Christian Schnieper verlässt Zug Er werde eine neue Herausforderungen in der Privatwirtschaft antreten.

Christian Schnieper Bild: PD

Christian Schnieper ist nur noch bis Ende Jahr Zuger Stadtarchitekt. «Nach einer Umstrukturierung innerhalb des Baudepartements der Stadt Zug» seien beide Parteien zum Schluss gekommen,« das Arbeitsverhältnis einvernehmlich aufzulösen», geht aus einer Mitteilung hervor.

Schnieper trat sein Amt als Stadtarchitekt am 1. September 2015 an. Während seiner Amtszeit war er laut Mitteilung «für mehrere wegweisende Projekte,» wie das Stadtraumkonzept 2050 und die Neuorganisation der Schulraumplanung in den Jahren 2016/17 verantwortlich. Er habe Studienverfahren und Projektwettbewerbe begleitet, insbesondere für Schulhausbauten und den Ökihof in der Stadt Zug, und er habe sich für die Zwischennutzung «Freiruum» eingesetzt. (bier)