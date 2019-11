Es weihnachtet sehr im Zugerland Für besinnliche Stimmung sorgen zahlreiche Weihnachtsmärkte in den Zuger Gemeinden. Wir präsentieren eine Übersicht. Vanessa Varisco

Glühwein, Crêpes und heimelige Lichterketten: Alles, was zur Vorweihnachtszeit gehört. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 12. Dezember 2018)

Stadt Zug

Der Adventsmarkt findet dieses Wochenende statt. Kinderbasteln und die Märchenstube stehen auf dem Programm.

In der Eventhalle «Freiruum» findet der Freiruum Markt statt. Neben den Ausstellern gibt es Kunst, Shows und musikalische Darbietungen.

Gebasteltes, Genähtes und Gefülltes: Der 7. Oberwiler Wiehnachtsmärt auf dem Biohof setzt auf Selbstgemachtes.

Baar

In die 39. Runde geht der Christchindli-Märt. Auf dem Rathus-Schüürplatz, dem Rathausplatz und beim Schulhausmarktgasse werden diverse Vereine, Schulklassen, Gewerbe und Privatpersonen an über 130 Ständen weihnächtliche Geschenkartikel anbieten.

Eigenprodukte, Schmuck und Gewürze werden am Weihnachtsmarkt der Zuwebe verkauft. Wie in den Jahren zuvor findet auch an der 10. Ausgabe ein Sonntagsbrunch ab 10 Uhr statt.

Cham

Eine grosse Vielfalt an Ständen gibt es auch dieses Jahr am Chomer Wienachtsmärt: 120 sind es an der Zahl. Angeboten werden regionale und lokale Produkte.

Hünenberg

Am Weihnachtsmarkt in Hünenberg lockt neben den Ständen der Beizlibetrieb im Saal Heinrich von Hünenberg. Zudem führt die Jugendarbeit mit Musikern aus den Musikräumen am Abend einer Charity Party durch.

Menzingen

Der traditionelle Weihnachtsmarkt der Berggemeinde findet auch heuer wieder statt. Neben diversen Ausstellern können die Besucher auch kulinarisch einiges entdecken.

Neuheim

Besonders familienfreundlich ist der Weihnachtsmarkt in Neuheim. So sorgen etwa die Märlifee und das Karussell für leuchtende Augen.

Oberägeri

45 Aussteller werden am Weihnachtsmarkt in Oberägeri ihre Ware ausstellen. Kinder können ausserdem um 11 und 14 Uhr eine Geschichte anhören.

Risch

Drinnen und draussen werden die Besucher des Rischer Weihnachtsmarkt fündig: Auf dem Dorfplatz Dorfmatt wird der Markt stattfinden, drinnen im Weihnachtsbeizli wird für das leibliche Wohl gesorgt.

Steinhausen

Am Steinhauser Wiehnachtsmarkt können Besucher Kulinarik und Tradition geniessen.

Unterägeri

Schüler der 5. und 6. Klasse der Schulen Unterägeri veranstalten einen Weihnachtsmarkt.

Walchwil

Spielwaren, Holzarbeiten, Guetzli und Adventskränze gibt es am Hobbykünstler- und Weihnachtsmarkt in Walchwil. In der Festwirtschaft gibt es ausserdem diverse Leckereien zum Kochen.