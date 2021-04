WEISSER SONNTAG Zuger Kirchgemeinden feiern in kleinen Gruppen Die Coronaregeln zwingen die Zuger Kirchgemeinden, ihre traditionellen Grossanlässe klein zu halten. Das sorgte im Fall der Erstkommunionsfeiern für Unmut bei manchen Eltern. Dank Livestream dürfen jetzt aber auch Verwandte aus aller Welt zuschauen.

Erstkommunionsfeiern gehören zu den wichtigsten und beliebtesten Anlässen im katholischen Kalender. Grosse Kirchen sind an diesen Tagen zum Bersten gefüllt. Es finden Einzüge statt, die von lokalen Musikgesellschaften festlich umrahmt werden. Die kleinen Hauptpersonen sind in glanzvolles Weiss gekleidet, die Mädchen oft aufwendig frisiert und bekränzt.

Auf den ersten Blick scheint es fast unmöglich, ein solches Fest mit den aktuellen Coronamassnahmen in Einklang zu bringen. Bekanntlich sind nur 50 Personen unter Einhaltung eines Schutzkonzepts in der Kirche zugelassen.

In Oberägeri hat eine Elterngruppe zum Thema «Natürlich Erstkommunion» einen veritablen Wald in die Kirche gezaubert. Nun wird gemeinsam geprobt: (von links) Annemarie Kenel, Katechetin,

Urs Stierli, Gemeindeleiter, Cristina Tomasulo, Katechetin, und

Pia Schmid, Katechetin. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 14. April, 2021)

Das habe denn auch zu heftigen Diskussionen im Vorfeld geführt, erklärt Pastoralraumleiterin Michèle Adam aus Rotkreuz. «Wir haben Frust und Wut seitens der Eltern erlebt.» Einige hätten die Feier verschieben wollen. «Aber wir haben ja keine Garantie, dass sich die Situation in nächster Zeit zum Positiven ändern wird.» So entschlossen sich die Verantwortlichen des Pastoralraums Zugersee Südwest, in Rotkreuz, Risch und Meierskappel an drei Wochenenden in acht kleinen Gruppen zu feiern. Jeweils klassenweise durften die Kinder ihre eigene Messe gestalten und je nach Anzahl vier bis sechs Angehörige einladen.

«Das hat viele Vorteile», stellt Adam fest, die den ersten Teil der Messen bereits am letzten Wochenende vom 10. und 11. April miterlebt hat. «Die Kinder sind weniger abgelenkt und folgen der Messe konzentrierter. Die Stimmung ist familiärer, fokussierter und besinnlicher.» Statt eines langen Einzugs mit der örtlichen Musikgesellschaft gab es einen kurzen mit klangvoller Orgelmusik. Die kindgerechten Lieder sang eine engagierte Sängerin. «Eines der Lieder untermalten die Kinder mit Bewegungen. Das war sehr schön», berichtet Adam. Die Zuhausegebliebenen durften die Messen via Livestream verfolgen. «Die Rückmeldungen nach dem ersten Wochenende waren durchwegs positiv.»

Auch der Einzug will geübt sein.



Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 14. April, 2021)

Willkommenes Angebot für Angehörige von Expats

Ähnliche Erfahrungen machte auch Katechetin Nicoleta Balint von der Stadtzuger Pfarrei St.Michael, wo ebenfalls an zwei Wochenenden gefeiert wurde und wird. «Vor allem die Angehörigen der Expat-Kinder freuten sich sehr über die Liveübertragung der Messen.» Das hat es früher nicht gegeben. Dieses Jahr aber konnten auch Verwandte in Frankreich, Österreich, Polen, Ungarn, den USA und Mexico mitfeiern.

Auch Balint stellt fest, dass das Erlebnis in kleinen Feiern für die Kinder intensiver ist. «Jedes Einzelne steht mehr im Mittelpunkt.» Die 39 Erstkommunikanten wurden in sechs Gruppen mit je sechs bis sieben Kindern eingeteilt. «Sie durften sieben bis acht Angehörige einladen.» Die Familien seien frühzeitig mit einem Elternbrief informiert worden. «Sie zeigten Verständnis und waren froh, dass wir uns nicht für eine Verschiebung entschieden hatten.» Auf einzelne Terminwünsche sei nach Möglichkeit eingegangen worden.

Ein zusätzlicher Gottesdienst für die übrige Gemeinde

Dass auf den grossen Einzug mit Begleitung der Harmoniemusik verzichtet werden muss, bedauert die Katechetin. «Das war immer sehr festlich und ging richtig unter die Haut», erinnert sie sich. Orgelmusik und Gesang durch eine Solistin sei jedoch eine würdige Alternative.

«Leider mussten wir letztes Wochenende auf den Gottesdienst am Sonntagmorgen für die Pfarrei verzichten», bedauert Nicoleta Balint. Dies schlicht aus Personalmangel. Am kommenden Wochenende vom 17./18. April, an dem ebenfalls noch drei Erstkommunionsfeiern stattfinden werden, finden jedoch die regulären Gottesdienste für die Pfarrei in der St.Oswaldskirche statt.

Einfach und schön

In Oberägeri werden für die 34 Erstkommunikanten am 17. und 18. April fünf Feiern stattfinden. Jedes Kind darf sechs Angehörige mitbringen. «Das wird eine ganz neue Erfahrung sein für uns alle», sieht es Gemeindeleiter Urs Stierli positiv. «Anders, aber super», ist er überzeugt. Im kleinen Kreis zu feiern, sei auch einmal ganz schön. Im Vorfeld hatten er und sein Team die Eltern nach ihrer Meinung gefragt. «Es kamen ganz unterschiedliche Reaktionen. Die einen wollten verschieben, die anderen befürworteten die Durchführung.»

In Absprache mit den Katechetinnen fiel schliesslich der Entscheid für die fünf Feiern am selben Wochenende, der in einem Elternbrief mitgeteilt wurde. «Anschliessend setzten wir je eine halbe Stunde Begegnungszeit für Elterngespräche ein.» Dies sei sehr positiv aufgenommen worden, so Stierli. «Die Eltern sahen, dass wir uns ehrlich bemühten, eine gute Lösung zu finden, und unterstützten uns.»

Die Verantwortlichen aller drei Gemeinden bestätigen, dass der organisatorische Aufwand für die vielen kleinen Feiern beträchtlich sei. «Wir führen für jede Gruppe eine einstündige Probe durch», informiert Stierli. «Ausserdem sind wir natürlich bei allen fünf Gottesdiensten präsent.» Dasselbe gilt für die beiden Katechetinnen aus Zug und Rotkreuz, deren Vorbereitungsteam trotz der aussergewöhnlichen Umstände nicht aufgestockt wurde. «Auch die Kosten für den Fotografen und die Musiker vervielfachen sich», gibt Nicoleta Balint zu bedenken. Eine strenge Zeit für die Fachleute im Dienste der Kirche, aber auch eine sehr schöne und intensive, auf die sich alle drei – wie sie einhellig betonen – sehr freuen.