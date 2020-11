Leserbrief Weitere Lesermeinungen zur Erweiterung der Fensterfabrik in Hagendorn Zur Abstimmung in der Gemeinde Cham vom 29. November

In meinem Briefkasten fand ich den Flyer des Hagendorner Komitees, das sich gegen die Erweiterung der Fensterfabrik, ausspricht. Die im Flyer formulierten Bedenken sollen nicht unwidersprochen bleiben, auch damit die Chamerinnen und Chamer neutral entscheiden können. Es wird der Eindruck erweckt, es werde Landwirtschaftsland zerstört. Der Streifen im Norden der heutigen Fabrikation wird zwar landwirtschaftlich genutzt, das macht ihn aber noch nicht zu Landwirtschaftsland oder zur Landwirtschaftszone. Das Projekt ist wirklich bestens in die Landschaft eingegliedert. Dass das gut erschlossene Dorf Hagendorn wächst, ist gewünscht und richtig. Es macht auch unter Naturschutzaspekten Sinn, in der Nähe und im bereits besiedelten Gebiet zu bauen, und nicht Arbeitsplätze im Ausland zu schaffen. Wir wollen ja nicht, dass wir bei uns nur noch Schlafstädte haben. Es ist nicht abzustreiten, dass eine gewisse Lärmbelastung entsteht. Dass die Lastwagen mit lediglich 20 Stundenkilometern fahren, hilft. Und es kann sicher ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Firma Baumgartner und jenen der Anwohner gefunden werden. So können alle gut leben – und als Gegenleistung könnten Arbeitsplätze in Cham erhalten bleiben. Auch während der Bauzeit kann mit klaren Regeln den Anliegen der Anwohner entsprochen werden. Die Gemeinde Cham hat hier, nicht zuletzt dank dem Projekt Papierfabrik ja grosse Erfahrung. Als Nachbar konnte unsere Firma dort früh bei der Planung mitreden, wir konnten unsere Anliegen einbringen. Die Anliegen wurden entgegengenommen und werden so umgesetzt.

Pius Nietlispach, Cham

Anfang Woche gab die Zuger Zeitung im Zusammenhang mit der Abstimmung über die Änderung des Bebauungsplans Allmend Hagendorn und die Teiländerung des Zonenplans einem Befürworter und einem Gegner Raum für eine Stellungnahme. Der Autor des Contra-Beitrags behauptet, es werde wertvolles Landwirtschaftsland zerstört. Das stimmt so nicht. Mehr noch: Das ist eine raumplanerische Falschaussage: Die angrenzende Landwirtschaftszone wird nicht angetastet und nicht verkleinert. Die Betriebserweiterung liegt innerhalb der Bauzone, die schon seit Jahrzehnten besteht und zum Betriebsareal der G.Baumgartner AG gehört. Mit der Betriebserweiterung wird sie nun der zonengemässen Nutzung zugeführt – wie das in der Gemeinde Cham auch an anderen Orten der Fall ist. Es ist sinnvoller, eingezontes Land zu überbauen als Neueinzonungen vorzunehmen. Genau das geschieht bei der Betriebserweiterung der G.Baumgartner AG. Dazu kommt, dass beim Innovationsprojekt Gottfried Baumgartner das ökologisch wertvolle Gründach sowie die auch den neuen Teil umhüllende Hecke dafür sorgen, dass die Natur auf ihre Rechnung kommt. Deshalb: Am 29. November Ja zur Änderung des Bebauungsplans Allmend und zur Teiländerung des Zonenplans.

Bruno Werder, alt Gemeindepräsident, Cham