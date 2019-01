Weniger Hochwasser in Neuheim Der Hinterburgmülibach soll freigelegt werden. Sowohl die Stawiko als auch die Kommission für Tiefbau und Gewässer sind von der Vorlage überzeugt. Noch dieses Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen. Andreas Faessler

Der Hinterburgmülibach verschwindet auf Höhe Gasthaus Hinterburgmühle im Boden. Diese eins künstlich vorgenommene Eindohlung soll weitgehend rückgängig gemacht werden, um Überschwemmungen bei Hochwasser zu minimieren. (Bild: Stefan Kaiser Neuheim, 22. Januar 2019)

Der Ausbau des Hinterburgmülibachs in Neuheim rückt in greifbare Nähe: Ende Januar wird der Regierungsrat einen Objektkredit von 2,3 Millionen Franken beantragen – von dem der Bund voraussichtlich 800 000 Franken übernehmen wird. Noch in diesem Jahr soll mit der Umsetzung des für die Gemeinde wichtigen Projekts begonnen werden.

Wiederholt hat der Hinterburgmülibach durch Überschwemmungen Schäden an umliegenden Gebäuden, Strassen und Landabschnitten verursacht sowie auch Menschen gefährdet. Das Problem: Im Bereich zwischen dem Müliweiher und dem bewaldeten Tobel unterhalb der Hinterburg ist der Bach weitgehend eingedohlt, sprich einst künstlich unter den Boden verlegt worden. Dadurch ist die Kapazität des schmalen Baches stark beschränkt, sodass bereits bei geringen Hochwassern Überschwemmungen drohen. Im jetzigen Zustand ist im Falle eines gemäss Statistik alle 30 Jahre auftretenden Hochwassers mit Schäden in Höhe von 5 Millionen Franken zu rechnen, die der Bach verursacht. Das Projekt Ausbau des Hinterburgmülibaches will dem entgegenwirken und das Überflutungs- und damit das Schadensrisiko minimieren. Der eingedohlte Bachlauf soll offengelegt werden, was gemäss Regierungsrat auch eine ökologische und landschaftliche Aufwertung des Bachbereiches zur Folge hätte.

Gemeinde trägt keinerlei Kosten

Im Dezember und Januar haben sich die Kommission für Tiefbau und Gewässer sowie die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) zum Projekt beraten und im Zuge dessen noch einige offene Fragen geklärt. Etwa, warum der Gemeinde Neuheim keine Kosten anfallen. Dies gründet laut Baudirektion darin, dass mit dem Gewässergesetz von 1999 bei Privatgewässern wie dem Hinterburgmülibach, welche ausserhalb der Bauzone liegen, die Gemeinden nicht mehr zuständig sind, sondern der Kanton.

Bei der Prüfung von allfälligem Einsparpotenzial wurde die Frage aufgeworfen, ob die Neuerschliessung der Liegenschaft Rüedihof wirklich mitfinanziert werden müsse. Dies sei unumgänglich, so die Antwort. Denn durch das Offenlegen des Baches würden die einzigen zwei Zufahrten zur Liegenschaft aufgehoben. Die Neuerschliessung müsse deshalb über das Wasserbauprojekt erfolgen.

Auf Bedenken zu den Auswirkungen des erwarteten grösseren Spitzenabflusses des Baches auf die Zone unterhalb des bewaldeten Tobels antwortete die Baudirektion, dass im dortigen Bereich durch den erhöhten Wasserfluss tatsächlich Schäden auftreten könnten, dabei aber bleibe das allgemeine Schadenspotenzial in diesem Bereich vertretbar klein.

Kosteneinsparungen durch Synergieeffekte

Interessiert hat im Rahmen der Sitzungen auch der Kosten/Nutzen-Faktor. Der Regierungsrat zeigte auf, dass bei einem angenommenen Schaden von 5 bis 6 Millionen Franken im Falle eines 30-jährlichen Ereignisses mit den Wasserbaumassnahmendurchschnittlich 200 000 Franken eingespart werden können. Somit kommt er zur Überzeugung, dass die Erstellungskosten im Vergleich zur erreichbaren Schutzwirkung gering sind.

Und schliesslich war an den Sitzungen auch noch das Strassenbauprojekt Thema, welches die Sanierung des parallel zum Bach verlaufenden Abschnittes Baarerstrasse-Knoten Hinterburgstrasse vorsieht. Dieses Vorhaben ist administrativ unabhängig von der Vorlage zum Hinterburgmülibach, soll aber aus Synergiegründen koordiniert mit dem Wasserbauprojekt durchgeführt werden. So werde die Ausdohlung des Baches dank der vorgesehenen zeitweisen Vollsperrung der Hinterburgstrasse schneller und effizienter vorankommen, weshalb eine Kosteneinsparung von rund 200 000 Franken zu erwarten sei.

Handlungsbedarf unbestritten

Nach Klärung dieser und weiterer Fragestellungen im Rahmen der beiden Sitzungen herrschte in beiden Kommissionen Konsens, und man befürwortete das Projekt Ausbau Hinterburgmülibach, wonach diesbezüglich «unbestrittenermassen Handlungsbedarf» bestehe.

Sowohl die Stawiko als auch die Kommission für Tiefbau und Gewässer beantragen, dass auf die Vorlage einzutreten und ihr zuzustimmen sei.