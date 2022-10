Wenn der Regen die Schirme küsst Ein Ausflug führte den Seniorenhöck durch die Zentralschweiz. Trotz grauen Himmels gab es Farbtupfer.

Die Teilnehmergruppe am Schiffshafen Flüelen. Bild: Brigitta Merz

Nur den bunten Regenschirmen war es am wolken- und nebelverhangenen Morgen vorbehalten, etwas Farbe in den ansonsten mehrheitlich nassen Tag zu bringen. Das nicht gerade einladende Reisewetter vermochte aber die Erwartungen der über 90 Seniorinnen und Senioren keinesfalls zu trüben, die sich kürzlich bei der Haltestelle Zentrum in Unterägeri zum Herbstausflug um den Vierwaldstättersee einfanden. Bald waren die beiden Cars besetzt, sodass um 9.30 Uhr bei froher Stimmung zu diesem Ausflug gestartet werden konnte.

Die beiden kompetenten Fahrer, Markus und Paul, lenkten die Busse dem Ägerisee entlang Richtung Schwyz–Gersau–Luzern–Sarnen nach Grossteil in Giswil. Da die zweifellos vorhandene, farbige Herbst- und Seenlandschaft entlang der Reiseroute, dem Wetter geschuldet, durch den Dunst und Nebel nur schemenhaft wahrgenommen werden konnte, unterhielten sich die Reisenden einfach untereinander mit wertvollen Gesprächen zu persönlichen Lokalen oder auch weltbewegenden Themen. Nach einer unterhaltsamen und bequemen Vormittagsfahrt wurde für die Mittagsrast beim heimeligen Restaurant Grossteil in Giswil angehalten, wo die Gäste vom sympathischen Wirte-Ehepaar empfangen wurden. Gestärkt führte der weitere Weg zügig durch Ob- und Nidwalden Richtung Sarnen – über den Allweg, Stans und den Seelisberg nach Flüelen. Da auch auf diesem Teil des Reiseweges keine bessere Aussicht auf die mehrheitlich landwirtschaftlich geprägte Umgebung zu sehen war, entspannte sich jede und jeder auf seine Art bei etwas wohltuender und ruhiger Siesta.

Zur Freude von allen wagten sich bei der Ankunft in Flüelen aber doch noch einige zaghafte Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke, welche umgehend wärmend in die Herzen der Reisenden drangen.

Bei der fröhlichen Schifffahrt auf ruhiger See nach Brunnen bekamen wir das Wasser an diesem Tag glücklicherweise erstmals nur unter uns zu sehen, da Petrus tatsächlich für diese kurze Zeit den Regenhahn zu schliessen vermochte. Bei der Ankunft am Schiffshafen in Brunnen musste man sich aber doch schon wieder mit dem Regenschirm bewehrt zu Kaffee und Kuchen ins Gasthaus Weisses Rössli begeben.

Beim abschliessenden gemütlichen Zusammensein mit regem Gedankenaustausch neigte sich der Ausflug dem Ende entgegen. Nach der ruhigen Heimfahrt erreichten alle mit vielen guten Erlebnissen der besonderen Art, wohlbehalten und mit trockenen Füssen glücklich ihr Zuhause!