Wer in Baar ein Familiengrab neu mietet, muss besondere Vorgaben beachten Auf dem Friedhof bei der katholischen Kirche St. Martin besteht die Möglichkeit, bestehende Familiengräber zu übernehmen. Die neuen Besitzer sind bei der Gestaltung der Grabmale allerdings nicht frei. Raphael Biermayr

54 Familiengräber sind auf dem ältesten Baarer Friedhof zu finden – 41 davon wurden als «erhaltenswert» eingestuft. (Bild: Stefan Kaiser, 19. März 2019)

Familiengräber sind auf hiesigen Friedhöfen – sofern überhaupt vorhanden – selten. Nicht so allerdings im Hof der Kirche St. Martin in Baar. Dieser älteste Friedhof der Gemeinde ist seit 1923 ausschliesslich Familiengräbern vorbehalten, schreibt die Kirchgemeinde in einer Pressemitteilung. Dies ist für Besucher aber auch schnell augenscheinlich: Die prachtvollen, teilweise übermannshohen Kreuze, Steine oder Figuren heben sich deutlich von Gedenksymbolen auf Allgemeinfriedhöfen ab.

Kommt dazu, dass die Stätten die Inschriften mehrerer Verstorbener aufweisen. Bis heute in der Gemeinde verbreitete Namen wie Andermatt, Dossenbach, Hotz oder Langenegger sind auszumachen. Die 54 Gräber wurden grösstenteils bis 1951 angelegt. Die Konzessionen dafür sind am Auslaufen, manche davon wurden oder werden nicht verlängert. Deshalb besteht nun – erstmals seit Jahrzehnten – wieder die Möglichkeit, Familiengräber zu erwerben, elf an der Zahl.

Für eine neue Konzession von 40 Jahren Laufzeit ist eine Gebühr von 4000 Franken zu entrichten, jeweils am Ende der Laufzeit besteht die Option auf eine Verlängerung.

In Zürich gang und gäbe Auf den 19 Zürcher Stadtfriedhöfen gibt es mitunter Familiengräber, die seit über 100 Jahren im Besitz derselben Familie sind. Andere wiederum sind an Fremde vermietet, wie das seit 1997 möglich ist. Gegenwärtig trifft das, einer Auskunft des zuständigen Departements zufolge, auf 130 Grabstätten zu – und nicht weniger als 798 sind noch verfügbar. Auch in anderen Schweizer Städten besteht die Gelegenheit zur Übernahme fremder Gräber.

Allerdings: Bei der Gestaltung des Grabmals ist man Vorgaben unterworfen. Diese Tatsache bezieht sich nicht auf Masse und dergleichen, wie sie auf jedem Friedhof geregelt sind, sondern auf Denkmalschutzüberlegungen. Denn seit 2003 ist die Anlage bei der Kirche St. Martin Bestandteil des Inventars der schützenswerten Denkmäler des Kantons. 41 der insgesamt 54 Gräber wurden nach Angaben der katholischen Kirchgemeinde als «erhaltenswert» eingestuft; darunter fallen alle elf, die neu zu vergeben sind.

«Pragmatische Lösung» angestrebt

Das bedeutet, dass Änderungen an den Grabmalen rückbesprochen werden müssen und allenfalls untersagt werden. Kann es also sein, dass die Namen von Verstorbenen einer ehemaligen Besitzerfamilie auf den Gedenksymbolen stehen bleiben müssen, wie das etwa in Zürich möglich ist (siehe Box)? Diese Frage geht an den Baarer Kirchenschreiber Stefan Doppmann. Die kurze Antwort lautet: Ja. Die ausführliche: Man müsse aber von Fall zu Fall entscheiden und sei «um pragmatische Lösung» bemüht. So gebe es beispielsweise Grabmale, deren bestehende Inschrift man erhalten müsse, aber eine Platte mit den aktuellen Angaben anbringen könne. Bei anderen wiederum müssten zum Beispiel die Form oder das Schriftbild und die Schriftart erhalten bleiben – nicht aber die Buchstabenfolge, also die Namen.

Am Freitag werden die Konzessionen für die Baarer Familiengräber, in denen seit längerem nur noch Urnen beigesetzt werden, im «Amtsblatt» erstmals öffentlich ausgeschrieben. Die katholische Kirchgemeinde werde die Gräber nach dem Eingang der schriftlichen Anmeldungen vergeben und gegebenenfalls eine Warteliste führen. Interessenten sollten «einen Bezug zur Gemeinde Baar» haben, heisst es in besagter Pressemitteilung.

Man muss aber nicht in Baar gewohnt haben, um bei der Kirche St. Martin seine letzte Ruhestätte zu finden: Wessen Asche in das jeweilige Grab kommt, darf der Besitzer entscheiden – frei von Vorgaben.