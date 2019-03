Welcher Zuger Fussballverein macht das Rennen in der 2. Liga? In der 2. Liga streiten sich Rotkreuz und Cham II mit dem Leader Emmenbrücke um die Aufstiegsränge. Der FCR ist erfolgssicher und hat bereits einen neuen Trainer für die kommende Saison verpflichtet. Martin Mühlebach

Rotkreuz (Mentor Latifi, vorn) spürt den hartnäckigen Verfolger Cham (Reto Scherer). (Bild: Werner Schelbert (Rotkreuz, 19. August 2018))

Der mit mehreren erstligaerprobten Spielern bestückte FC Rotkreuz hat sich in der Winterpause nochmals verstärkt. Damit zeigt der erst im vergangenen Sommer in die 2. Liga aufgestiegene Verein, dass er sich den direkten Durchmarsch zum Ziel setzt. Gegenwärtig liegt er, vier Punkte hinter Leader Emmenbrücke, auf Platz zwei, der ebenfalls zum Aufstieg berechtigt. Der Rotkreuzer Präsident Claudio Carbone bestätigt: «Wir haben uns den Aufstieg in die 2. Liga interregional schon vor dem Saisonstart zum Ziel gesetzt. Wir haben ein spielstarkes Team, das sich vor unseren Konkurrenten Emmenbrücke und Cham II nicht zu fürchten braucht.»

Mit den in der Winterpause getätigten Zuzügen von Fidan Tafa (Lenzburg), Atdhe Gashi (Hochdorf, Ex-Zug) und Miroslav Savanovic (Ägeri), habe man die Abgänge von Ricardo Rocha (Sins), Gabriel Ranzenberger (Emmenbrücke) und Albian Zabelaj (Pause) wettgemacht. Im Hinblick auf die kommende Saison verrät Carbone: «In der Person von René Erlachner haben wir bereits einen hoch qualifizierten Trainer verpflichtet. Er wird Roger Mathis ablösen, der Rotkreuz während seiner sechsjährigen Tätigkeit von der 4. Liga in die 2. Liga geführt hat.» Rotkreuz nimmt die Rückrunde mit dem Heimspiel am Samstag gegen Küssnacht in Angriff (18.00, Sportpark).

Chams intensiver Rückrundenauftakt

Der SC Cham liegt als Tabellendritter zwei Zähler hinter einem Aufstiegsplatz. Der Trainer Pascal Nussbaumer stellt klar: «Wir wollen Emmenbrücke und Rotkreuz nicht nur ärgern, wir wollen den derzeit vor uns platzierten meistgenannten Aufstiegskandidaten tüchtig einheizen.» Ihn freue das Hammerprogramm, das sein Team erwartet: Am Ssmstag geht es zum Leader Emmenbrücke (18.00, Gersag), am 31. März wird Rotkreuz auf dem Eizmoos gastieren.

Nussbaumer ist überzeugt, dass sich «der ausgezeichnete Zusammenhalt und die unermüdliche Kampfbereitschaft des Teams» auf dem zurzeit noch schwer zu bespielbaren Terrains positiv bemerkbar machen werden. Er betont: «Mein primäres Ziel ist es, unsere jungen Spieler gut auszubilden, um ihnen den Sprung in unsere erste Mannschaft in der Promotion League zu ermöglichen. Aber ich verheimliche nicht, dass ich alles daran setzen werde, um möglichst lange an der Tabellenspitze mitmischen und letztlich den Aufstieg realisieren zu können.»