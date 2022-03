Leserbriefe Werden wir an unserem Wohlstand festhalten? Gedanken im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine

Wenn ich richtig informiert bin, wurden nach der Auflösung des Völkerbundes, im Jahre 1945, die Vereinten Nationen, die UNO gegründet. Ziel war es wohl, eine Diktatur oder ein Imperium wie das Dritte Reich unter Hitler, gar nicht erst entstehen zu lassen und zu verhindern.

Ich frage mich schon viele Jahre, wie funktioniert diese UNO. Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja genug. Jetzt muss ich feststellen, dass diese Organisation keinen einzigen Krieg verhindern konnte und keinen beendet hat. Damit bin ich beim dafür zuständigen UNO-Gremium, dem Sicherheitsrat, der die Richtung vorgibt. Ein Rat sollte beschlussfähig sein und aufgrund von Mehrheiten zur Lösung von Konflikten führen. Nun, wenn fünf ständige Mitglieder dieses Rates ein Vetorecht geniessen, wie soll da bitte ein Konflikt gelöst, geschweige denn ein Krieg verhindert werden. Für Kriegstreiber ein willkommenes System – es genügt ein einfaches «Njet» – dann kann man ungehindert Kriege führen.

Wie es scheint, finden Regierende dieser Welt das System, wie es ist, gut. Nein, nein, wenn dann aber Feuer unterm Dach ist, erheben alle den warnenden Zeigefinger und sind entsetzt, der Generalsekretär verurteilt das Vorgehen der Despoten als ungeheuerlich und verurteilt das aufs Schärfste. Das ist leider alles. Die UNO liegt im Koma. Und für die Medien scheint dies kein Thema und nicht erwähnenswert zu sein.

Der Sicherheitsrat in der heutigen Form ist lächerlich und eine Farce. Und das Hickhack zum Sitz der Schweiz in diesem Rat ist unnötig. Es gibt heute Wichtigeres.

Aegidius Knoll, Baar

Ohnmächtig müssen wir in der Ukraine dem kriegerischen Zerstörungswahnsinn des russischen Präsidenten Putin zusehen. Doch so himmeltraurig es ist, zumindest einen kleinen Beitrag zur Linderung des Flüchtlingselends können wir auch in Menzingen leisten. Da wo wir schon 1979, im damaligen Marianum, vietnamesische Flüchtlinge aufnahmen, sollen in den Gebäulichkeiten von «Luegeten unterwegs» Flüchtlinge aus der Ukraine beherbergt werden. Nebst der Unterkunft darf auch auf die Mithilfe der bereits im Asyl Bundeszentrum Gubel erprobten «IG mitänand» gezählt werden.

Und ich bin überzeugt, dass auch unsere Bevölkerung, wie immer hilfsbereit sein wird und die leidgeprüften Menschen herzlich aufnehmen und willkommen heissen wird. Nur schon ein freundliches «Grüezi» bei Begegnungen auf der Strasse kann in der Folge viel Gutes bewirken.

Sepp Marty, Menzingen

Was sind wir bereit für die Ukraine, für Europa, für die Welt zu geben? Die Sanktionen gegen Russland haben Auswirkungen auf uns in Europa, die Welt. Sind wir bereit unsere Gürtel, zum Wohle aller, enger zu schnallen? Oder beruhigen wir unser Gewissen mit Geldspenden? Wenn wir etwas verändern möchten, müssten alle europäischen Länder zusammenstehen und sich gegenseitig mit fehlenden Gütern (Strom, Gas, Benzin, Getreide et cetera) aushelfen.

Ich habe Angst, dass wir nicht bereit dazu sind, dass der Erhalt unseres Wohlstandes, uns wichtiger ist. Haben die Ukrainer ohne weitere Sanktionen, die für uns weitere Einschränkungen bedeuten, überhaupt eine Chance? Wie geht es weiter, wenn Russland die Ukraine einnimmt? Akzeptieren wir das dann einfach, reduzieren die Sanktionen und kehren wieder zurück zu unseren alten Geschäftsgebaren?

Jacqueline Amrhein, Zug

Otto Röllin jun. sieht in seinem kürzlich veröffentlichten Leserbrief den Grund für den russischen Überfall auf die Ukraine im «krassen, unvereinbaren Gegensatz» zwischen der europäischen Werteordnung und den im russischen Kulturraum vorherrschenden Wertvorstellungen. Mit Verweis auf Putin, Stalin und die unbelehrbaren Sowjetnostalgiker unterstellt er der russischen Bevölkerung generell eine feindliche und imperiale Einstellung. Dem muss ich vehement widersprechen.

Der Wunsch nach Freiheit steckt in allen Menschen, unabhängig von Ethnie oder Staatszugehörigkeit. Das beweist der breite Widerstand der ganzen Bevölkerung der Ukraine gegen die Invasion der Armee Putins. Das belegen auch die mutigen Proteste gegen den Krieg in Russland selber. Man denke nur an die russische Journalistin Marina Owsjannikowa, die im Fernsehen ein Ende des Krieges forderte. Oder die 4000 Wissenschaftler, die das Gleiche in einem offenen Brief verlangen, oder die Zehntausenden Menschen, die in den Städten protestieren – sie alle riskieren für ihre Forderung nach Frieden und Freiheit, verhaftet und ihrer eigenen Freiheit beraubt zu werden.

Ich erinnere an den Satz von Friedlich Schiller im Drama Tell: «Lieber den Tod als in der Knechtschaft leben.» Das Streben nach Freiheit kann überall auf der Welt durch Repression, Gewalt und Pressezensur unterdrückt, aber niemals ausgelöscht werden. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind Werte, die sich unabhängig vom System irgendwann durchsetzen werden. Wer Menschen in anderen Kulturräumen diesen Freiheitsdrang abspricht, zeigt indirekt Verständnis für die Grossmachtgelüste von Autokraten und Diktatoren. Diese repräsentieren aber nie das Volk.

André Guntern, Präsident Alternative – die Grünen Baar, Baar