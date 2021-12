Kolumne Standpunkt: Wertlose Werte Gedanken zu den Prinzipien der «die Mitte», vormals CVP

Martin Iten, Gemeinderat CSP

Als vergangene Woche der designierte österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer seine viel beachtete Antrittsrede vor den Medien hielt, konnte man aufschlussreiche Dinge beobachten. Dass der neue Obmann der österreichischen Volkspartei von «Rückbesinnung auf unsere Werte» sprach, überraschte wenig. Einerseits machen sich Rückbesinnungen auf Bewährtes gerade in politischen Krisenzeiten immer gut, andererseits ist die Rede von «Werten» ja allgemein angesagt, sie suggeriert vermeintlichen Tiefsinn. Dass er aber ausdrücklich an die «christlich-soziale Philosophie» appellierte, die seiner Partei zu Grunde liegt, war hingegen nicht zu erwarten. Tatsächlich ging die ÖVP nach dem Krieg aus der damaligen CSP hervor, die christliche Soziallehre war beim Aufbau der Zweiten Republik von prägender Bedeutung.

Dass Nehammer dieses Bewusstsein in seiner ersten Rede in Erinnerung rief, erstaunt zusätzlich, wenn man bedenkt, dass sein Schweizer Pendant Gerhard Pfister, der Präsident der ehemals christlichen Volkspartei, soeben die relevanten und geschichtlich fundierten Prinzipien seiner Partei über Bord geworfen hat. Aus der CVP hat er «die Mitte» gemacht und mit dem opportunistischen Namenswechsel auch noch gleich die Parteiprogramme dahin gehend angepasst, dass das als Last empfundene C auch statutarisch nicht mehr drückt. Statt sich vielmehr mittels einer Rückbesinnung der Fundamente seiner Partei bewusst zu werden und daraus neue Kraft zu schöpfen, haben Marketingexperten diese «Mitte» erfunden. Schon die Alten wussten: Name schafft Identität. Dass eine vormals stolze Volkspartei bereit ist, sich einen derart inhaltsleeren Namen zu geben, zeugt entweder von grosser Hilflosigkeit oder von ausgewiesener Bereitschaft, sich im Relativismus unserer Zeit aufzulösen. Sich in seinem politischen Tun ausgehend von anderen – effektiv von den oftmals missliebigen Polparteien – zu definieren, kommt einem Hausbau auf Treibsand gleich.

Pfister kann man nicht vorwerfen, dass er es nicht versucht hätte. Noch vor wenigen Jahren wollte er eine Abendland-Debatte lancieren und dabei um «christliche Werte» disputieren. Mit sicherlich hehren Absichten. Aber man wollte ihm schon damals zurufen: Wer auf Werte setzt, egal welcher Couleur, muss sich nicht wundern, wenn diese als wertlos betrachtet werden. Denn ein Wert wird natürlich bewertet – in unterschiedlichen Begebenheiten und Zeiten durchaus unterschiedlich – und gerade dadurch wird er insgesamt entwertet. An Werten ist schon im begrifflichen Sinn wenig Stabiles auszumachen. So erstaunt es nicht, dass auf der offiziellen Webpräsenz von «die Mitte» sofort die Worte «unsere Werte» ins Auge schiessen. Stabilität ist in der Partei, die sich gerade ihrer Vergangenheit entledigt, wohl zukünftig immer weniger zu finden. Ewiger Kompromiss statt eigenständige Positionen.

Die vom Österreicher Nehammer ins Gespräch gebrachte christliche Soziallehre, die zu den grossen sozialethischen Grundsteinen der Christdemokratie gehört, böte da ganz andere Voraussetzungen. Mit ihren bewährten Prinzipien Personalität, Solidarität, Subsidiarität, Gemeinwohl und Nachhaltigkeit kennt die Soziallehre Pfeiler, mit denen in der Vergangenheit nicht nur verschiedenen politischen Ideologien die Stirn geboten, sondern auch Staaten (mit-)aufgebaut wurden. Das schafft grosses Vertrauen und ermöglicht ein zielorientiertes Navigieren durch die teilweise stürmischen Politgewässer unserer Zeit. Das hingegen ist wirklich viel wert.