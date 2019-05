Leserbrief Weshalb die Verzögerungen? Zur Entwicklung in Sachen «Altes Bahnhöfli» in Oberägeri

Der Stimmbürger von Oberägeri hat auf Empfehlung des Gemeinderates am 4. März 2018 entschieden, das alte Bahnhöfli für 2,35 Millionen Franken an die Familie Pirson zu verkaufen. Die Botschaft an die Bevölkerung war detailliert, womit der Verkauf aufgrund der grossen Zustimmung demokratisch legitimiert ist. Als Mitbewerber waren wir dazumal schon erstaunt, dass der Verkaufsentscheid nicht wie in der Ausschreibung festgelegt an der allenfalls kritisch eingestellten Einwohnergemeindeversammlung, sondern in einem Urnengang stattgefunden hat.

Ebenfalls erstaunt waren wir, dass Familie Pirson bis auf den Franken genau das gleiche Angebot wie wir abgegeben hat. Keine runde Zahl, sondern 2,35 Millionen Franken. Nach Rückfrage beim Gemeinderat würde es sich um einen Zufall handeln. Einen gegenteiligen Beweis konnten wir nicht erbringen, womit dieser Sachverhalt aus rechtlicher Sicht als Zufall einzustufen ist. Als weitere Bedingung beim Investorenwettbewerb war eine schnelle Umsetzung des vorgestellten Projektes gefordert.

14 Monate nach dem Volksentscheid hat gemäss www.zugmap.ch der Eigentumswechsel noch immer nicht stattgefunden. Es gibt dafür vielleicht gute Gründe, der Bürger kennt diese jedoch nicht. Es stellt sich die Frage, warum die versprochenen Steuergelder noch nicht eingegangen sind und warum die zwischen dem Gemeinderat und der Familie Pirson vereinbarte private Bilder- und Kunstgalerie in der Erdgeschossfläche, für die eine publikumsorientierte Nutzung vorgesehen ist, noch nicht bewundert werden kann.

Ich stelle konsterniert fest, dass die einzige nachvollziehbare Begründung, warum das alte Bahnhöfli in den heutigen Tagen in einem schiefen Licht erscheint, dem meteorologischen Tiefdruckgebiet im Norden von Europa geschuldet ist, welche die Regenwolken tief an den Gestaden des Ägerisees drücken und das alte Bahnhöfli bis zur Unkenntlichkeit verhüllen.

Urs Pfister, Oberägeri