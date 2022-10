Vereine/Verbände Wettbewerb der jungen Musikanten Zwei Musikgesellschaften luden zum Solistenwettbewerb: 20 junge Nachwuchsmusikanten nahmen am diesjährigen Imro Brass Contest teil.

Die Gewinner der Kategorie bis 13 Jahre: Lars Huwiler, Joris Kübler und Luis Gretener. Bild: PD

Die Imro Brass, die Nachwuchsorganisation der beiden Brassbands Musikgesellschaft Immensee und Musikgesellschaft Risch Rotkreuz, führt jedes Jahr einen Solistenwettbewerb durch: den Imro Brass Contest.

Bisher war dies ein interner Wettbewerb, der den Mitgliedern dieser Vereine die Möglichkeit bot, sich solistisch präsentieren zu können. In diesem Jahr wurde der Solisten- und Ensemblewettbewerb jedoch für alle Musikschüler der Kantone Zug und Schwyz und der angrenzenden Gemeinden geöffnet. Obwohl das Datum des Imro Brass Contestes mit dem Schulferienbeginn zusammenfiel, meldeten sich 20 junge Solistinnen, Solisten und Ensembles für diesen Wettbewerb an.

Das Datum 2023 wird angepasst

So konnte am 1. Oktober, einem regnerischen Samstagnachmittag, der zweite Imro Brass Contest mit sehr vielen Mitwirkenden und Gästen durchgeführt werden. Mit klopfendem Herzen, etwas Lampenfieber, aber auch feurigem Engagement präsentierten all diese Musikantinnen und Musikanten ihr Können dem Publikum und der sehr kompetenten Jurorin Andrea Scherrer-Matter. Gespielt wurde in den Kategorien Jugendliche bis 13 Jahre, Jugendliche von 13 bis 20 Jahre, Ensembles und Erwachsene. Jeder Teilnehmende erhielt von Andrea Scherrer-Matter einen persönlichen Bericht zur Darbietung.

Die drei Erstklassierten der beiden Jugendkategorien wurden mit Medaillen und der Sieger zusätzlich mit einem Wanderpokal ausgezeichnet. Schon im Vorfeld löste dieser Wettbewerb bei vielen Musiklehrerinnen und Musiklehrern ein grosses, positives Echo aus. Nur das Datum des Ferienbeginns verhinderte eine massiv grössere Teilnehmerzahl. Darauf haben die Organisatoren bereits reagiert. Der nächste Imro Brass Contest findet am 28. Oktober 2023 wieder in Rotkreuz statt. Mit hoffentlich noch mehr Solistinnen und Solisten.

Für den Imro Brass Contest: Hansjörg Dientrich