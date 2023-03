Wetter-Warnung «Heute kommt der Regen waagerecht – am Nachmittag muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden!» Erneut kündigen die Wetterfrösche von SRF eine instabile Wetterlage an. Am Freitagnachmittag wird es unruhig.

Zuerst Morgenstimmung dann ein Gewitter im Anzug: Blick von Wauwil auf die Rigi. Leser: Vinzenz Blum (10. 3. 2023)

Das Wetter bleibt weiter wechselhaft: War es am Donnerstagnachmittag noch sonnig und frühlingshaft mild mit T-Shirt-Temperaturen, ist am Freitag alles ganz anders. Der Tag begann grau, und am Nachmittag wird es wild: «Heute kommt der Regen waagerecht. Am Nachmittag muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden!», warnt SRF-Meteorologe Jan Eitel.

Konkret muss laut der Wetterwarnung des SRF nördlich des Zuger- und des Vierwaldstättersees mit Sturmböen von 90 km/h gerechnet werden, die entsprechende Warnstufe orange (grosse Unwettergefahr) gilt von Freitagmittag bis Samstag um 1 Uhr.

Ausschnitt aus der Wetterwarn-Karte von SRF-Meteo: Nördlich des Zuger- und des Vierwaldstättersees herrscht grosse Unwettergefahr mit Böen bis 90 km/h. SRF Meteo

Schneefallgrenze sinkt teilweise auf 400 Meter

Für die südlichen und westlichen Regionen des Vierwaldstättersees haben die Wetterfrösche des SRF die Warnstufe gelb (Unwettergefahr) herausgegeben. Hier muss mit Sturmböen mit einer Stärke von etwa 50 bis 70 km/h gerechnet werden.

Freuen können sich die Zentralschweizer Skigebiete. Die Schneefallgrenze sinkt am Freitagnachmittag auf unter 1000 Meter.

Die Aussichten bis Sonntag laut SRF auf der Alpennordseite: Am Samstag bewölkt, es gibt Regen oder Schnee (Schneefallgrenze sinkt auf 900 bis 400 m, inneralpin bleibt sie etwas höher). Am Sonntag gibt es bei wechselnder Bewölkung weitere Schauer, die Schneefallgrenze steigt an. (mme)