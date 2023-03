Wetter-Warnung «Regen kommt waagerecht»: Zentralschweizer Wetterstationen messen Orkanböen Erneut kündigten am Freitagmorgen Wetterfrösche eine instabile Wetterlage an. Gemessen wurden denn auch einige Orkanböen. Am Wochenende ist Regen angesagt.

Zuerst Morgenstimmung dann ein Gewitter im Anzug: Blick von Wauwil auf die Rigi. Leser: Vinzenz Blum (10. 3. 2023)

Das Wetter bleibt weiter wechselhaft: War es am Donnerstagnachmittag noch sonnig und frühlingshaft mild mit T-Shirt-Temperaturen, ist am Freitag alles ganz anders. Der Tag begann grau, und am Nachmittag wild: «Heute kommt der Regen waagerecht. Am Nachmittag muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden!», warnte SRF-Meteorologe Jan Eitel noch am Morgen. Tatsächlich wehten gemäss Meteonews bereits am Morgen etwa auf dem Pilatus (113 km/h) oder auf dem Wildspitz (124 km/h) Orkanböen.

Doch auch im Flachland windete es gewaltig: In Luzern wurden Windböen von 76 km/h gemessen, in Egolzwil betrug der Höchstwert 82 km/h. Die entsprechende Warnstufe Orange (grosse Unwettergefahr) gilt seit Freitagmittag.

Ausschnitt aus der Wetterwarn-Karte von SRF-Meteo: Nördlich des Zuger- und des Vierwaldstättersees herrscht grosse Unwettergefahr mit Böen bis 90 km/h. SRF Meteo

Schneefallgrenze sinkt teilweise auf 400 Meter

Für die südlichen und westlichen Regionen des Vierwaldstättersees haben die Wetterfrösche von SRF am Morgen die Warnstufe gelb (Unwettergefahr) herausgegeben. Freuen können sich die Zentralschweizer Skigebiete. Die Schneefallgrenze sinkt am Freitagnachmittag auf 400 Meter.

Am Samstag schwächt sich der Wind gemäss Meteonews wieder ab, das Wetterphänomen des Wochenendes sei der Regen: Bis Sonntagabend seien «grosse Niederschlagssummen» zu erwarten. Am Sonntag gibt es bei wechselnder Bewölkung weitere Schauer, die Schneefallgrenze steigt wieder an. (mme/mha)