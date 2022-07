Vereine/Verbände White Indians im polysportiven Lager Für 35 Unihockeyaner aus der ganzen Schweiz stand eine Woche Sport auf dem Programm. Die White Indians spannten dazu mit dem Kantonalzürcher Unihockeyverband zusammen.

Die 35 Teilnehmenden tobten sich im Sommerlager bei unterschiedlichen Sportarten aus.

Schweisstropfen und zugleich strahlende Gesichter: So sollte ein Sommerlager sein. Glücklicherweise liegt das Sportzentrum Kerenzerberg auf 700 Metern über Meer mit etwas kühleren Temperaturen als im Unterland. Denn in der Sportwoche sind 24 Stunden Unihockey und ebenso viele Stunden in anderen Sportarten angesagt.

Das Lager fand bereits zum siebten Mal statt. Höhepunkt bildete wie jedes Jahr das Turnier über die ganze Woche, in diesem Jahr unter dem Namen Kerenzi-Cup. Aber auch Bumblebee – das Suchen der Leiterinnen und Leiter im Gelände und Ergattern von begehrten Jasskarten – begeisterte die Jugendlichen immer wieder aufs Neue. Oder die Speedanlage, mit welcher ein Differenz­schiessen durchgeführt wurde. Der beste Wert lag bei 130 Kilometern pro Stunde.

Neue Leitung mit langjähriger Erfahrung

Das Camp stand dieses Jahr zum ersten Mal unter der Leitung von Laura Marendaz. Marendaz hat 10 Jahre lang NLA-Unihockey gespielt und trainiert seit einigen Jahren verschiedene Juniorenmannschaften. Auch der Kerenzerberg war ihr nicht neu, sie war in den letzten Jahren als Trainerin immer mit dabei. So schaffte sie es problemlos, die an sie gestellten Erwartungen zu erfüllen. Unterstützt wurde sie von Claudia Leu, langjährige NLA-Spielerin, und mit Svenja Zell stand wiederum eine erfahrene Goalietrainerin im Einsatz. Zusätzlich wurden die Unihockeyaner von zwei Juniorentrainern der White Indians, Patrick Kessler und Tim Sägesser, betreut.

Die Top-Infrastruktur des Kerenzerbergs ermöglichte viel sportliche Abwechslung für die Jugendlichen wie Discgolf, Beachvolleyball, Fussball, Orientierungslauf, Tischtennis, Boccia, Schwimmen oder Laser-Biathlon. Insgesamt nahmen 31 Jungen und 4 Mädchen mit den Jahrgängen 2007 bis 2011 am Lager teil. Der Kanton Zug war mit 15 Teilnehmenden vertreten.