Fussball Wicht bringt Chamern den Sieg Der Sportclub bezwingt YF Juventus mit 1:0 in der Promotion League. Das einzige Tor fällt mittels Foulpenaltys.

Lukas Riedmann (links) beglückwünscht Célien Wicht zum einzigen Treffer der Partie.

Die Promotion-League-Partie zwischen dem SC Cham und YF Juventus Zürich vermochte das auf der Tribüne frierende Publikum nicht zu erwärmen. Die Platzherren, die unter anderem auf den gelbgesperrten Marin Wiskemann und die erkrankten Marco Rüedi und Lucas Thöni verzichten mussten, waren zwar mehrheitlich im Ballbesitz, aber die Angriffsversuche endeten meist schon an der gegnerischen Strafraumgrenze.

Der auf der rechten Aussenbahn vehement kämpfende Nico Siegrist schlug den einen oder anderen Flankenball zur Mitte, aber er fand keinen, nur selten einen anspielbaren Teamkollegen. In der 13. Spielminute flutschte dem Zürcher Torhüter Kosta Makripodis einer dieser Flankenbälle des Nico Siegrist kurz aus den Händen, ehe er das Leder vor dem einschussbereiten Lukas Riedmann zu fassen vermochte. In der 27. Minute vermochte Cham zum zweiten Mal für Gefahr im YF-Strafraum zu sorgen, als der von Riedmann lancierte Siegrist im letzten Moment vom herauslaufenden Makripodis gestoppt wurde.

Starke Phase vor der Halbzeitpause

Cham tat wesentlich mehr fürs Spiel als die Gäste, und dafür wurde die Eizmoos-Elf in der 35. Minute belohnt. Als Joel Miranda Tempo aufnahm und in den Strafraum der Gäste eindrang, wurde er von einem Gegenspieler von den Beinen geholt. Der gut postierte Schiedsrichter Mujo Dedukic zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Der anstelle des gesperrten Marin Wiskemann im Chamer Sturmzentrum spielende Célien Wicht schnappte sich den Ball, den er Sekunden später zum 1:0 in die tiefe, rechte Torecke schoss. Die Elf des Trainergespanns Roland Schwegler/Emilio Gesteiro versuchte vergeblich, die Führung in den letzten Minuten vor der Pause noch auszubauen. Auf der Tribüne drehten sich die Pausengespräche nur kurz um die Ereignisse auf dem Rasen – die Ereignisse in der Ukraine liessen erkennen, dass es auf der Welt Wichtigeres gibt als Fussball.

Die Geschichte des zweiten Spielabschnittes ist schnell erzählt. Beide Teams boten ein wildes Gekicke ohne Ideen und Passgenauigkeit. Einen Aufreger gab’s noch: In der 61. Minute forderte Cham nach einer brenzligen Szene im Strafraum der Gäste einen neuerlichen Penalty. Schiedsrichter Dedukic winkte wohl zu Recht ab. Ab der 77. Spielminute kam nochmals Hektik auf. Auslöser war unter anderem die YF-Einwechslung von Doriano Tanzillo, der in der Vorrunde noch den Dress des SC Cham getragen hatte. Tanzillo brachte neuen Schwung in die zuvor kaum in Erscheinung getretene Offensivabteilung der Zürcher – letztlich ohne zählbaren Wert.

Cham vermochte den knappen 1:0-Sieg ins Trockene zu bringen. Emilio Gesteiro gestand: «Wir vermochten das Fehlen unserer Offensivkräfte Marin Wiskemann und Marco Rüedi nicht vergessen zu machen.» Doch der Sieg liess ihn – nach zwei Unentschieden gegen den Leader Breitenrain (0:0) und Brühl (2:2) – von einem «ganz ordentlich geglückten» Auftakt in die zweite Saison­phase sprechen. Der Chamer Sportchef Marcel Werder meinte zum Erfolg gegen YF Juventus Zürich: «Wir haben auf einem schwierig zu bespielbaren Terrain einen Arbeitssieg eingefahren und drei Punkte geholt. Das ist, was zählt.»