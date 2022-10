Vereine&Verbände Wie hast du’s mit dem Geschlecht? Die CityKirche Zug informierte am Anlass «Nach Gottes Ebenbild: männlich, weiblich und divers» über medizinische, psychologische und theologische Fakten und Hintergründe.

Diskussionsteilnehmende am Anlass «Nach Gottes Ebenbild: männlich, weiblich und divers». Bild: PD

Für viele ist das eigene Geschlecht eindeutig und 95 Prozent der Bevölkerung fühlt sich im «richtigen» Körper wohl. Für Transfrauen und Transmänner ist das nicht so und sie leiden. Am Anlass «Nach Gottes Ebenbild: männlich, weiblich und divers» informierte die CityKirche Zug über medizinische, psychologische und theologische Fakten und Hintergründe. Besonders eindrücklich waren die Aussagen von Trans-Mann Benjamin Hermann und seiner Mutter.

«Geschlecht ist eine dynamische und komplexe Angelegenheit», stellt David Garcia Nunez als Mediziner in seinem Eingangsreferat fest. Man unterscheidet das Geschlecht nach Identität, Ausdruck und Körper. Das führt dazu, dass es so viele Geschlechter wie Menschen gibt. Geschlechter eignen sich also nicht als Merkmal für eine Ordnung. Transmenschen wissen am besten, in welchem «Kästli» sie sich am wohlsten fühlen.

Nächstenliebe gilt auch für LGBTO-Menschen

Der Theologe und Ethiker Mathias Wirth hat bereits in der Bibel Gendervarianz festgestellt und macht das am Beispiel von Jakobs Kampf am Jabbok fest. Und auch im ersten Schöpfungsbericht heisst es: «Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie.» Wahrhaft christlich ist nur, was freiheitliche Vielfalt ermöglicht. Wenn wir von Nächstenliebe sprechen, meinen wir im Besonderen den Schutz von verletzlichen Personen. Und das muss auch für Menschen aus der LGBTQ-Community gelten.

Claudia Hermann hat ihren Sohn begleitet und immer unterstützt. Nicht alle Trans-Menschen können auf ein so verständnisvolles Umfeld zählen wie Benjamin es erlebt hat. Trotzdem hat auch er eine lange Leidenszeit hinter sich. Als 12-jähriger spürte er, dass Psyche und Körper weit auseinanderklaffen: Er fühlte sich als Bub im Körper eines Mädchens. Und vor allem: Er war sehr allein, anders als alle andern. Das änderte sich erst viel später, als er Kontakt zu anderen Trans-Menschen hatte.

Cornelia Kazis verstand es sehr gut, das Podium feinfühlig zu moderieren und die Fragen aus dem Publikum aufzunehmen. Es hilft Trans-Menschen, wenn wir ihnen gegenüber Offenheit zeigen und signalisieren: Ich bin zugänglich für das Thema.

Für die CityKirche Zug, Gaby Wiss

