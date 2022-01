Leserbrief Wie sieht das neue Leitbild aus? Zur Berichterstattung über die Kantonsschule Menzingen

Die Artikel in der «Zuger Zeitung» zu den Vorgängen an der KSM werfen zwei wichtige Fragen auf. Zum einen: Wie gross ist der Anteil «problematischer» Lehrpersonen? Der zweite Teil der Recherche über die Führungsmethoden an der KSM wird bestimmt zu Diskussionen unter der Lehrerschaft führen, dabei wird sich wahrscheinlich auch zeigen, dass der Anteil unzufriedener Lehrpersonen von der Rektorin zu ihren Gunsten kleingeredet wird. Dabei ist schon ein Drittel, oder rund 24 Lehrpersonen, einfach eine viel zu grosse Gruppe, um einfach vernachlässigt und mittelfristig «entsorgt» zu werden. Denn die KSM hatte ja einen hervorragenden Ruf, somit lässt es sich nicht von der Hand weisen, dass ebendiese heute offensichtlich problematischen Lehrpersonen entscheidend zu diesem Ruf beigetragen haben. Dies führt rasch zur zweiten Frage: Was ist es denn genau, was an den «alten» Lehrpersonen nicht gut ist? Oder umgekehrt: Was ist denn das neue Leitbild, zu dem sie sich nicht genügend bekennen oder gar schlicht nicht passen? Genau hier wird es kritisch, denn auch nach zweieinhalb Jahren ist von diesem neuen Leitbild rein gar nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Könnte es sein, dass es sich dabei nur um eine negative Definition handelt, im Sinne von «Du sollst die Leitung nicht hinterfragen», «Du brauchst auch keine eigene Meinung zu haben», «Du sollst keine abweichende Meinung vertreten»?

Daniele Fuog, pensionierter Lehrer an der KSM, Ollon VD