Leserbrief Wie steht es mit den Loyalitäten? Zur Abstimmung über die Gemeindeordnung in Risch

Am 19. Mai sind die Rischer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eingeladen, über eine gesetzlich geforderte Gemeindeordnung abzustimmen. Die Bevölkerung hatte die Gelegenheit beim Projekt aktiv mitzuwirken und Vorschläge einzubringen. Die nun vorliegende Gemeindeordnung für die Gemeinde Risch lehnt sich mehrheitlich an jene von anderen Zuger Gemeinden an und scheint grundsätzlich für die gemeindliche Arbeit im Dienste der Bevölkerung zu genügen.

Beim Durchlesen der Gemeindeordnung fiel mir vor allem Artikel 14 mit der umfangreichen Umschreibung der Aufgaben des Gemeindeschreibers auf. Diese Aufgaben sind in übergeordneten Gesetzen bereits definiert und fehlen in der Regel in der Gemeindeordnung anderer Gemeinden. Den Abstimmungserläuterungen konnte ich entnehmen, dass 21 Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung anlässlich des Mitwirkungsverfahrens verlangt hatten, auf Artikel 14, Absatz 2, zu verzichten.

Ich konnte den Einwand der Mitarbeitenden nachvollziehen, da diese Weisungsbefugnis meiner Meinung nach der geltenden Geschäftsordnung für den Gemeinderat widerspricht. Darin ist festgehalten, dass die fachliche Verantwortung jeweils bei den entsprechenden Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern liegt. Diese Verantwortung der Geschäftsleitungsmitglieder sollte durch eine heikle Weisungsregelung nicht belastet werden. Was mich jedoch vor allem irritierte, ist die grosse Anzahl von Mitarbeitenden, welche mit der erwähnten Weisungsbefugnis für den Gemeindeschreiber nicht einverstanden sind und ein anscheinendes Unvermögen innerhalb der Gemeindeverwaltung (Gemeinderäte und Abteilungsleiter) bestand, dieses Thema aufgrund des vereinbarten und geltenden Führungskodexes bilateral zu lösen. Für Aussenstehende könnte der Eindruck entstehen, dass notwendige Loyalitäten und gegenseitiges Vertrauen innerhalb der Gemeindeorganisation teilweise fehlen.

Josef Kaufmann, Rotkreuz