Wilder Westen im friedlichen Menzingen Zahlreiche kleine Fasnächtler besuchten den Kindermaskenball in der Schützenmatt.

Musikalisch wurden die jungen Fasnächtler am Freitagnachmittag bestens unterhalten. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 24. Januar 2020)

Der Kindermaskenball Menzingen, wurde organisiert von der Meisterschaft Menzingen.Im Bild: Barbara Elsener, Joana Elsener, Nobel Bean (vorne) und Timea und Svenja Elsener (hinten, von links nach rechts). Bild: Stefan Kaiser (Menzingen,

24. Januar 2020)

Konfettischlachten und wilde Verkleidungen: Der Kindermaskenball in Menzingen. Bild: Stefan Kaiser (24. Januar 2020)

(cro) Im Jahr 1821 wurd der «Brüderliche Verein der achtbaren Meister» in Menzingen gegründet. Was einst als Zunft für 37 Meister verschiedener Handwerksberufe gedacht war, ist heute vor allem als Organisator des jährlichen Kindermaskenballs bekannt. Jedes Jahr gibt es ein Motto, das in Verkleidungen aufgegriffen wird. Heuer waren besonders viele Cowboys und Indianer auszumachen.

Am Abend ein Ball im Vereinshaus

Kein Wunder, war doch der «wilde Westen» angesagt. Die besten Kostümierungen wurden prämiert, in den Kategorien einzeln, Gruppen ab zwei Kindern und Kinder und Eltern zusammen – eine Bescherung gibt’s aber für jedes Kind. Am Abend findet schliesslich im Vereinshaus der Meisterball statt.