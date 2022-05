Wildvögelfüttern war schön Gedanken zu obigem Thema

So schön es immer war, mit den Kindern die Wildvögel (Schwäne, Enten, et cetera) am Thunersee oder Aare mit dem alten Brot zu füttern, in unserer Region ist es schon lange nicht mehr erlaubt. Auch in meiner Kindheit in Zug war es immer eine grosse Freude, die Wildvögel zu füttern.

Erna Walpen-Müller, Thun