Kommentar Windeln nur im Notfall Reporter Charly Keiser zur Ausrufung des symbolischen Klimanotstands. Charly Keiser

(Bild: stk)

Am Donnerstag hat der Kantonsrat ein Postulat dreier linker Kantonsrätinnen überwiesen, das verlangt, dass «der Kanton Zug den symbolischen Klimanotstand ausruft und damit die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe höchster Priorität anerkennt».

In Zug herrsche kein Notstand, wie zum Beispiel bei einem Krieg oder einer Naturkatastrophe, argumentierte der Sprecher der SVP gegen das Ansinnen. Das Wort Notstand werde hier gar missbraucht. Und der FDP-Votant ergänzte: «Lassen wir doch die reine Symbolpolitik mit dem symbolischen Klimanotstand und wenden uns Konkretem zu.» Doch SP und Alternative übersprangen die 1/3-Hürde dank der Unterstützung der CVP locker, die es zur Überweisung des Anliegens zu meistern galt.

Wir wollen nicht den Klimanotstand ausrufen, sondern wir haben lediglich ein Postulat an den Regierungsrat überwiesen. So enervierte sich rund eine Stunde später die CVP bei uns Journalisten wegen anders lautender Medienberichterstattung. Tatsächlich war zu lesen, dass der Kantonsrat den Notstand ausrufen wolle, was schnell korrigiert wurde. Figura zeigt, dass fast alle Parteien auf den Klimanotstandszug aufspringen, sich damit aber trotzdem nicht zu stark aus dem Fenster lehnen wollen.

Damit komme ich zurück auf die Forderung des Postulats. Die Eindämmung des Klimawandels soll als Aufgabe höchster Priorität anerkannt werden. Ein Anliegen, das ich sofort unterschreibe. Unsere Familie hat seit je einen kleinen ökologischen Fussabdruck. So brauchten wir für unsere Jungs beispielsweise Wegwerfwindeln nur im Notfall und sind mit einem unserer Kinder ein einziges Mal in die Ferien geflogen. Natürlich trennen wir Abfall seit ewig mit Leidenschaft und alle vier Familienmitglieder haben ein ÖV-Abo. Können alle Klimanotfall-Demonstranten und deren politischen Akteure, das von sich auch behaupten? Es liegt an uns allen, etwas zu tun.