ADVENTSSTIMMUNG Zauberhafte Lichterwege im Kanton Zug Sechs Zuger Gemeinden laden in der Adventszeit zu gemütlichen Stunden auf dem Lichterweg ein. Wann es dieses Jahr mit den romantischen Spaziergängen losgeht, lesen Sie hier.

8 Bilder 8 Bilder Im Schnee ist ein Lichterspaziergang am schönsten. Im Bild zu sehen ist der Lichterweg in Unterägeri, dekoriert mit kleinen Weihnachtsbäumen. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri 13. Dezember 2020)

Die Vorweihnachtszeit ist eine Zeit der Besinnlichkeit und Begegnungen. Eine Zeit der Ruhe und der Vorfreude. Im Advent gehört ein Ausflug zum Lichterweg für viele dazu. Im Kanton Zug stehen sechs Wege zur Auswahl, die jeweils Ende November bis Anfang Januar geöffnet sind. Verschiedene Höhepunkte laden an den unterschiedlichen Standorten jeweils zum Verweilen ein.

Der Hünenberger Lichterweg führt von der Zentrumstrasse im Dorfzentrum bis nach Hünenberg See. Vom 25. November bis sechsten Januar lädt dieser Besuchende ein und lockt mit einem wunderbaren Ausblick über den Zugersee. Auf halbem Weg lädt die Gemeinde zum Apéro ein. Am 15. Dezember schenkt das Werkdienst-Team mitten in der Obstanlage «Hubel» alkoholfreien Punsch und Glühwein aus.

Der Lichterweg in Cham führt seit diesem Jahr neu durch den Villettepark. Vom ersten Adventssonntag bis zum 26. Dezember lädt dieser jeweils Freitag, Samstag und Sonntag zu einem Spaziergang bei Kerzenlicht ein. Entlang des Weges durch den Park leuchten jeden Abend rund 160 Laternen.

Beim Lichterweg Baar geht das Licht am Abend des 25. Novembers an. Entlang des anderthalb Kilometer langen Rundwegs um die Heiligkreuzkapelle begeistert ein vielfältiges Rahmenprogramm Familien und Kinder. So singen am 29. November zum Beispiel Kinder der International School Baar Weihnachtslieder in der Kapelle Heiligkreuz. Neben weiteren Anlässen verzaubert Maria Greco am 11. Dezember mit «Gschichte am Füür» beim Waldsofa, bevor es am achter Januar wieder heisst: «Licht aus!»

In Ägeri brennen ab dem 26. November bis zum ersten Januar 306 Laternen auf dem drei Kilometer langen Lichterweg. Das natürliche Kerzenlicht sorgt für eine ganz besondere Stimmung. Der Weg beginnt bei der Allmendkappelle und die Laternen führen die Besucherinnen und Besucher zurück ins Dorf. Auf zwei Drittel des Weges empfängt das Laternenstübli Spaziergehende jeweils an den Wochenenden mit warmen Getränken und einer kleinen Stärkung.

Vom ersten Advent bis zum sechsten Januar brennen auch in Walchwil die Lichter. Der Weg ist täglich von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr beleuchtet, am Wochenende bis 21 Uhr. Von der Antoniuskapelle führt der rund 800 Meter lange Spaziergang zum Zipfli-Stübli, wo die Spaziergängerinnen und Spaziergänger jeweils Mittwoch bis Sonntag mit heissen Getränken, warmer Suppe und Fondue empfangen werden.

«Walchwil leuchtet»

Am 17. November zwischen 18 und 19.30 Uhr führt in Walchwil ein weiterer Lichterweg durchs Dorf. Organisiert wird dieser von der Schule Walchwil. Es werden Kunstwerke der Kindergarten- und Schulkinder ausgestellt.

Vom elften Dezember bis zum achten Januar führt der gut ein Kilometer lange Lichterweg auf dem Zugerberg von der Bergstation bis zum Zugiblubbi-Haus, bei dem eine beleuchtete Krippe auf die Spaziergängerinnen und Spaziergänger wartet. Die Zugerbergbahn fährt in dieser Zeit abends im Viertelstundentakt. Wer am Liebsten durch den Schnee spaziert, ist auf dem Zugerberg vermutlich am besten aufgehoben.