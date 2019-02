Leserbrief Klimaschutz: Wir alle sitzen im gleichen Boot Zum Leserbrief «Appell an die Jugend» in der «Zentralschweiz am Sonntag» vom 3. Februar

In seinem Leserbrief «Appell an die Jugend» nimmt Bruno Thalmann Bezug auf die Kundgebungen der Jugendlichen gegen den Klimawandel. Er appelliert an die Jungen, sie sollten nicht der älteren Generation die Schuld am Klimawandel geben sowie nicht die Schule zum Streiken schwänzen. Ich bin der Meinung, beim Thema Klimaerwärmung dürfen wir keine Schuldzuweisungen machen – wir alle sitzen im gleichen Boot und tragen unseren Teil zur gefährlichen Klimaentwicklung bei. Viele Menschen spüren, dass in Politik und Wirtschaft bezüglich unserer Lebensgrundlagen vieles in die falsche Richtung läuft.

Friedensbemühungen in Konfliktgebieten werden halbherzig angegangen, festgelegte CO 2 -Ziele werden nicht konsequent angestrebt und wir klammern uns alle an den einseitig verteilten Wohlstand. Die Globalisierung – mit ihren vielen negativen Konsequenzen – wird immer weiter vorangetrieben. Neue Freihandelsverträge zwischen einzelnen Ländern werden von politischen Exponenten jeweils als grosse Errungenschaften gefeiert. Deshalb finde ich es wichtig, wenn engagierte Menschen nicht daran gehindert werden, neues Denken und Verhalten einzufordern.

Schlussendlich bleibt uns nichts anderes übrig, als unser verschwenderisches Verhalten zu ändern. Wenig hilfreich sind diesbezüglich auch Falschaussagen von Bruno Thalmann: Er hält fest, dass die Klimaerwärmung schon mehrere hunderttausend Jahre dauere. Das ist irreführend. Alle rund 100000 Jahre gab es auf der Erde eine Eiszeit. Bei der heutigen CO 2 -Konzentration ist es denkbar, dass es eventuell nie wieder zu einer Eiszeit auf der Erde kommen wird. Wegen der Treibhausgase in der Atmosphäre wird es wahrscheinlich zu keiner Ausbreitung der Gletscher mehr kommen. Was dies für die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten bedeutet, kann auch mit noch so viel künstlicher Intelligenz nicht vorausgesagt werden. Wir alle – Jung und Alt – müssen den grösstmöglichen Beitrag leisten, damit die Klimaerwärmung gestoppt werden kann. Der von Bruno Thalmann geforderte Kleinstmögliche wird nicht ausreichen!

Josef Kaufmann, Rotkreuz