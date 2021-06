Leserbrief Wir brauchen Helvetismen Zum Gebrauch der Sprache

In den 60er monierten in Berlin deutsche Schriftsteller, dass Schweizer Schriftsteller zu hochdeutsch, zu regelkonform, also zu exakt schrieben. Einzig Friedrich Dürrenmatt pflege eine eigene originelle Sprache. Damit trügen sie herzlich wenig zur Entwicklung der deutschen Sprache bei, denn diese sei auf Sprachschöpfungen von Schriftstellern aus Randgebieten angewiesen.

Heute ist es nur in der Schriftstellerei und der Musik besser. Statt stolz auf Helvetismen zu sein, versuchen wir in unserer Gesellschaft, deutscher als Deutsche zu sein. Wir verteufeln unsere Eigenarten und unsere präzisen Helvetismen.

Das Ganze hat jedoch auch einen politischen Hintergrund. Es stellt sich nämlich die Frage, wie wir uns gegen die Cancel Culture, gegen die politisch korrekten Sprachpolizisten wehren wollen, wenn wir uns verleugnen. Wie wollen wir unsere politische Souveränität verteidigen, wenn wir nicht einmal unsere Sprache schätzen und unsere originellen Sprachschöpfungen «vernütigen».

Peter Bichsel sprach ironisierend vom «Hochdeutschizismus» und traf damit den Nagel auf dem Kopf. Gut, wenn ich von einem Deutschen verstanden werden will, dann gehe ich aus und nicht in den Ausgang, denn das versteht er nicht. Heute ist es aber noch viel schlimmer als vor 50 Jahren.

Selbst dem korrekten Hochdeutsch vertrauen wir nicht mehr, sondern versetzen es völlig unnötigerweise mit Anglizismen, was politisch eigentlich ein «No-Go» wäre (hoffe die Ironie wird verstanden). Wir sind zu bequem, deutschsprachige Begriffe zu suchen, die es eigentlich immer gäbe. Wir verleugnen uns und unsere Kultur noch mehr, statt stolz zu sein, dass wir Schweizer sind.

Diese Verleugnung unserer Eigenarten hat auch dazu geführt, dass die Meinungsäusserungsfreiheit verkümmert, was Peter Bichsel auch vor rund 50 Jahren monierte!

Michel Ebinger, Rotkreuz