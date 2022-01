Leserbrief Wir machen keine Spielchen «Mitte kritisiert Strategie der FDP», Zuger Zeitung vom 15. Januar

Der Parteipräsident der Mitte Unterägeri kritisierte unlängst die FDP Unterägeri in dieser Zeitung und machte die Aussage, dass bei den Ersatzwahlen von 2016 Fridolin Bossard in den Gemeinderat «nachgerutscht» sei. Diese Aussage ist nachweislich falsch. Fridolin Bossard konnte weder bei seiner Wahl in den Gemeinderat noch als Gemeindepräsident «nachrutschen». In der Ergänzungswahl von 2016 hat Fridolin Bossard die anderen drei Kandidierenden im ersten Wahlgang so deutlich distanziert, dass sich danach alle zurückzogen. Bei den Gesamterneuerungswahlen von 2018 erzielte er das beste Resultat aller Gemeinderäte in Unterägeri. Er wurde mit über 73Prozent der Stimmen bestätigt und hat sich so auch für sein aktuelles Amt als Gemeindepräsident von Unterägeri empfohlen. Entsprechend wurde er in stiller Wahl in sein neues Amt gewählt.

Wir von der FDP machen keine Spielchen. Wir sind eine staatstragende Partei, die vorausschauende Personalplanung für unsere Gemeinde betreibt. Wir setzen auf Kontinuität und Kompetenz. Rücktritte während der Legislatur kommen immer wieder und bei allen Parteien vor.

Wahlkampf ist Wettbewerb. Unsere Kandidatin für den Gemeinderat, Manuela Inglin-Henggeler ist ein Glücksfall für Unterägeri. Sie bringt wichtige Kompetenzen in Finanzen, Versicherungswesen und Führung mit. Als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission hat sie die letzten zehn Jahre hervorragende Arbeit geleistet und vertieft Einblick in unsere Gemeinde erhalten. Sie ist loyal, umgänglich und eine Frau, die mit Bedacht handelt.

Gabriela Ingold, Präsidentin FDP Unterägeri, Unterägeri