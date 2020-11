Wir suchen: Coronainnovation Ein Aufruf der «Zuger Zeitung»: hatten Sie während der Coronapandemie Gelegenheit, Ihre Idee zu verwirklichen? Dann melden Sie sich bei uns.

(vv) Viele Unternehmen wurden von der Coronapandemie hart getroffen. Aufträge wurden zurückgezogen, Einnahmen brachen weg, Betriebe mussten schliessen. Doch aus der Krise sind auch in Zug neue und kreative Geschäftsmodelle entstanden. Gehören Sie zu den Leuten, die in der Krise auf eine Geschäftsidee gekommen sind und diese umgesetzt haben? Dann melden Sie sich bei uns per Mail bis zum 1. Dezember: redaktion@zugerzeitung.ch. Die originellsten Ideen werden wir vorstellen.