Leserbrief Wird aus unlauteren Motiven mit der Angst der Menschen gespielt? Zur aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Coronapandemie

Die libertären Herbeilügner einer «neuen Normalität» sind die unwissentlichen Hauptverantwortlichen einer neuen Abnormität.

Felix Renner, Zug

Die Devise heisst: Angst schüren um alles in der Welt. Unvermindert, auch nach acht Monaten. Denn ohne Angst, kein Gehorsam. Despoten haben sich, mit Blick auf die Menschheitsgeschichte, schon immer erfolgreich daran gehalten. Also: Nicht locker lassen, damit das an sich sinnfreie Maskentragen und weiterführende Schikanen – ohne aufzubegehren – tunlichst «geschluckt» werden.

Der Zusammenhang ist eigentlich ganz einfach. Ich mache ein Beispiel: Eine beliebige Stadt will überprüfen, wie konsequent sich seine autofahrenden Bürgerinnen und Bürger an die vorgegebenen Tempolimits halten. Zu diesem Zweck stellt die Polizei ein Messgerät auf. 1000 Autos werden erfasst, 100 Lenker haben die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Am zweiten Tag sind es zehn Messgeräte, die – verteilt über das Stadtgebiet – installiert werden. Das in etwa zu erwartende Resultat bei diesmal 10000 erfassten Autos: 1000 Schnellfahrer. Daraus nun aber abzuleiten, dass sich der Anteil zu schnell Fahrender verzehnfacht hätte, ist unsinnig, was jedem einleuchten wird. Genauso aber ist der Effekt bei der völlig übertriebenen Testerei.

Nur hohe Fallzahlen rechtfertigen Massnahmen. So einfach ist das und dennoch trompetet unser rat- und hilfloser Bundesrat, so wie gerade jüngst, «Testen, testen, testen!» in die Welt hinaus. Was man dazu noch wissen muss: Das verwendete Testverfahren (PCR) ist aufgrund eines bestehenden «Modells» von Christian Drosten von der Charité Berlin am Computer entwickelt worden. Das ihm zugrundeliegende «Muster» ist, wie gesagt, alt. Seit seiner Entwicklung gilt der sogenannte PCR-Test ausschliesslich als Labortest, der nicht dazu taugt, Krankheitserreger im menschlichen Körper – wie etwa Covid-19 – nachzuweisen. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass die allermeisten positiv Getesteten gesund und munter sind, nur sehr selten überhaupt erkranken und dann jeweils nur sehr mild. Die Falsch-positiv-Rate ist aus diesem Grund wohl auch markant höher, als man annimmt.

Um die 15000 Tests werden Tag für Tag in der Schweiz gemacht. Die Kapazität der Labors ist – wie es scheint – am Anschlag. So, dass es durchaus vorkommen kann, dass man sich – wie in meinem Umfeld bereits zweimal passiert – zum Test angemeldet, dann aber wieder abgemeldet hat und – man höre und staune – nach drei Tagen Post bekommt mit dem Ergebnis: Sie wurden positiv getestet!

Schliesslich: Es braucht kein Psychologie-Studium, um zu wissen, dass eine (wenn auch fragwürdige) Positiv-Testung das Auftreten von Krankheitssymptomen aus purer Angst fördert. Und wer ist der Profiteur der Angst, nebst den Gesundheitspäpsten? Die Pharmalobby. Hauptsache die ominösen Fallzahlen steigen. Was sie effektiv anzeigen, bleibt vorerst im Dunkeln.

Mit Absicht.

Daniel Wirz, Zug