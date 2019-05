Wird das Freiamt zum Hanfland? Die Landi Freiamt will im grossen Stil Hanf anbauen, hat 13 Bauern unter Vertrag und übernimmt deren Risiko. Auf 20 Hektaren wird angesät. Eddy Schambron

Ein ganzer Acker voll Hanf: Das Pilotprojekt der Landi macht das Freiamt vielleicht zum Hanfland. (Bild: Eddy Schambron)

Wer Hanf sagt, denkt an Kiffer. Oder allenfalls noch an den Einsatz zu therapeutischen Zwecken. «Hanf hat ein grosses Potenzial für die menschliche Ernährung», sagt Daniel Appert, einer der Geschäftsführer der Landi Freiamt. Deshalb säen gegenwärtig 13 Freiämter Bauern auf rund 20 Hektaren Hanf und verfolgen dabei zum Teil ganz unterschiedliche Anbautechniken. «Wir wollen Erfahrungen sammeln.»

Die Landi Freiamt steht mit ihrem Pilotprojekt schweizweit einzigartig da. Sie ist Anschubfinanziererin und trägt das wirtschaftliche Risiko. «Wir stellen das Saatgut zur Verfügung, stehen den Bauern beratend zur Seite, übernehmen die Organisation der Arbeiten und die Kosten von Ernte, Trocknung und Reinigung», unterstreicht Appert. Die Landwirte erledigen die Arbeiten in Absprache mit der Landi, welche ihnen eine pauschale Entschädigung von 3000 Franken pro Hektare für Fläche und Arbeiten ausrichtet. Direktzahlungen für Hanfanbau gibt es nicht. Als Partner ins Boot geholt hat die Landi Freiamt Roger Bottlang, einen Fachmann, der in Villmergen Hanf anbaut und immer wieder neue Hanf-Produkte zu kreieren versucht.

Nicht berauschend, aber dafür legal

Klar ist, die Freiämter Bauern ziehen keinen Hanf auf, der berauscht, sondern ganz legal angebaut werden darf. Der THC-Gehalt der verwendeten Sorten liegt unter einem Prozent, sie unterliegen so auch nicht dem Betäubungsmittelgesetz. «Wir ernten die sogenannten Hanfnüsse, die Produkte daraus, etwa Hanföl, sowie weitere Erzeugnisse aus Hanf, zum Beispiel Brot oder Tee, sind ab der Ernte im Herbst in den Volg- und Landi-Läden im Freiamt erhältlich», sagt Appert. Er ist vom Wert dieser Pflanze für die Landwirtschaft überzeugt: «Sie eignet sich gut in Fruchtfolgeflächen, wächst schnell, verträgt auch Trockenheit – Stichwort Klimawandel – und es braucht keinen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.»

Noch vertiefterer Abklärungen bedarf es im Zusammenhang mit der Verarbeitung nach der Ernte. «In der Region haben wir noch keine dafür geeigneten Anlagen. Aber wir haben ja noch Zeit, diese Fragen zu lösen.» Ziel ist auf jeden Fall eine möglichst regionale Zusammenarbeit.

Potenzial für Hanf sieht die Landi Freiamt auch auf dem Markt. «Hanfprodukte sind sehr gesund, reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen», heisst es auf Informationstafeln, die bei den Anbauflächen für Passanten aufgestellt werden. «Sie entsprechen den heutigen Essgewohnheiten», bekräftigt Appert. «Interessant an der Pflanze ist aber nicht zuletzt auch, dass sie komplett genutzt werden kann.»

Die Hanfnüsse können geschält roh gegessen oder zu Öl gepresst werden. Die Blätter eignen sich für die Teeherstellung oder für die Kosmetik, die Blüten auch für Sirup oder therapeutische Produkte. Aus dem Samen kann Mehl gemahlen werden. Schliesslich kann der Stängel zur Faserproduktion verwendet werden. «Wir suchen eine ganzheitliche Verwertung», unterstreicht Appert.

In Zukunft Hanf kaufen per Kilo

Wenn die jetzigen Versuche erfolgreich verlaufen, soll das Erntegut Hanfsamen bei der Landi Freiamt auch per Kilo eingekauft werden können. Für eine Hektare sind 25 Kilo notwendig, wie Emil Bächler erklärt, der in Muri für einen Bauern die Hanfsamen sät. Er nimmt eine Handvoll aus dem Behälter. Sind die Samen einmal in der Erde, sieht man sie nicht mehr. Einerseits liegen sie drei Zentimeter unter der Oberfläche, andererseits sind sie farblich nahe am Ton des Ackers. «Hanf säen», lacht Bächler, «ist nicht anders als Getreide zu säen.» Das Aussehen der Pflanze allerdings schon. Nur: Stehlen und rauchen bringt nichts, im Fall.