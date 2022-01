Digitale Transformation Die Inacta Group aus Zug verstärkt sich Ende 2021 zählten 15 Firmen im Mehrheitsbesitz und mehr als 40 Minderheitsbeteiligungen zur Gruppe. Jetzt werde auf allen Ebenen die Corporate Governance verstärkt und die Eigentümerstruktur verbreitert.

Das 2009 von Marco Bumbacher und Ralf Glabischnig gegründete Unternehmen Inacta Group ist in den Bereichen Digitale Transformation und Innovation tätig. Schweizer Banken, Versicherer und Immobilienunternehmen setzen nach eigenen Angaben auf das Digitalisierungs-Know-how der Firma. Seit fünf Jahren liege der Fokus zusätzlich auf dem Thema Blockchain und verwandten Innovationsbereichen.

Jetzt teilt das Unternehmen personelle Änderungen mit. Daniel J. Sauter wurde im Dezember 2021 in den Verwaltungsrat gewählt. Jener besteht im Weiteren aus Rolf Günter und Ralph Mogicato sowie den Gründern Marco Bumbacher und Ralf Glabischnig. Daniel J. Sauter ist Verwaltungsrat bei Sika und war von 2007 bis 2019 in dieser Funktion bei Julius Bär tätig, ab 2012 als VR-Präsident. Nathan Kaiser tritt ein als Verwaltungsrat bei Inacta Ventures und wird seinen Fokus auf den Ausbau der Venture Strategie für Start-ups wie Tokengate, Gentwo Digital und inapay setzen. Kathrin Genovese-Delwing tritt ein als Verwaltungsrat bei Tokengate, mit dem Ziel, das Thema Tokenisierung auch in der Finanzindustrie zu positionieren.

Im laufenden Jahr liege der Fokus der Gruppe im Bereich Tokenisierung. Sie wolle diese mit ihrem Venture Tokengate in unterschiedlichen Bereichen wie Real Estate, Commodities, Art sowie Sport und Entertainment realisieren. (bier)