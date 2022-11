Wirtschaft Neue Führung für Biogen Switzerland AG in Baar Graham Dorey ist ab sofort als General Manager für die strategische Führung von Biogen Switzerland AG verantwortlich. Er ist seit 2019 in verschiedenen Positionen im Unternehmen tätig.

Graham Dorey übernimmt ab sofort die Position als General Manager für das Unternehmen Biogen Switzerland AG. Er folgt damit auf Katharina Gasser, welche die Position seit 2018 besetzte. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Graham Dorey. Bild: PD

Graham Dorey ist bereits seit dem Jahr 2019 bei Biogen beschäftigt und startete damals als Head Commercial Multiple Sklerose (MS). Seit März 2022 war er als Head of Commercial Multiple Sklerose (MS), Spinale Muskelatrophie (SMA) und Rare Diseases tätig und seit Juni 2022 war er Managing Director a.i.

Bereits vor seinem Einstieg bei Biogen arbeitete er für führende Pharmaunternehmen, darunter Sanofi, MSD und Novo Nordisk, und fungierte in Positionen in den Bereichen Vertrieb und Marketing. Graham Dorey bringt breite internationale Erfahrungen mit: Nach einem Studium an der London School of Pharmacy und einem MBA an der London Business School besetzte er unterschiedliche Führungsfunktionen in Grossbritannien, Frankreich und der Schweiz.

Der therapeutische Schwerpunkt lag dabei auf kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes, Rheumatologie und seltenen Krankheiten. Parallel zu seiner Tätigkeit bei Biogen absolvierte er 2020 den Master of Public Health an der Universität Zürich.

In Zusammenarbeit mit seinem Team möchte er die Positionierung von Biogen als Pionier in den Neurowissenschaften ausbauen und festigen. Das Unternehmen soll die Zukunft der Gesundheitsbranche aktiv mitgestalten. Dies bedeutet konkret, einen Mehrwert für das Leben von Patientinnen und Patienten in der Schweiz zu schaffen., heisst es in der Mitteilung weiter. (haz)