Wirtschaft Stadt Zug nahm zum ersten Mal am Swiss Economic Forum teil Letzte Woche ging das zweitägige Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken zu Ende. Erstmals war Zug als Gaststadt mit einem Zelt-Pavillon präsent.

Nach dem Eröffnungsapéro des Stadtrates für Führungskräfte aus dem Kanton Zug konnte Stadtpräsident Karl Kobelt am CEO-Dialog zum Thema Standortattraktivität der Kantone Bern und Zug teilnehmen und die Stärken von Zug präsentieren. Dies geht aus einer Meldung auf der Homepage der Stadt Zug hervor. Ein weiterer Auftritt von Karl Kobelt erfolgte an den Break-out-Sessions am Freitag zum Thema: «Stadt-Land-Graben überbrücken – mit dem Auto?!»

Blick in den Zuger Zelt-Pavillon am Swiss Economic Forum. Bild: PD

An den beiden Tagen entwickelte sich laut Meldung der Zelt-Pavillon der Stadt Zug zu einem eigentlichen Publikumsmagneten. Dies war dem Barista und den «Crypto Cherries Non Fungible Tokens», genannt NFTs, die vom Zuger Künstlerkollektivs «degensdirect» gestaltet wurden, zu verdanken.

Für den gemäss Gästeaussagen besten Espresso des SEF bildete sich zeitweise eine lange Warteschlange. Dies war jeweils eine willkommene Gelegenheit für die Standbetreuungspersonen der Stadt Zug, die in Zusammenarbeit mit dem Zuger Blockchainunternehmen «inacta ag» entwickelten «Crypto Cherries NFT» unter die Leute zu bringen. (haz)