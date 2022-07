Wirtschaftsmittelschule Zug Mit der kaufmännischen Ausbildung im Gepäck geht die Reise nun weiter 29 Absolventinnen und Absolventen der WMS Zug haben erfolgreich die KV-Ausbildung mit Berufsmatura bestanden. Nach drei Jahren Schule und einem Jahr Praktikum wurden ihnen am 1. Juli die Zeugnisse überreicht.

«Schön, sie alle wieder sehen zu können», so WMS-Rektor Markus Pallor. Nach zwei pandemiebedingten Jahren, in denen die Abschlussfeier entweder gar nicht oder in kleinem Rahmen stattgefunden hat, war die Aula der Kantonsschule Zug wieder gut gefüllt. 29 Absolventinnen und Absolventen nahmen am Freitagabend, 1. Juli, ihre Eidgenössischen Fähigkeits- und Berufsmaturitätszeugnisse entgegen.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen Ivana Aleksic, Neuheim, Victorinox AG; Luca Aschwanden, Baar, Kantonale Verwaltung Zug; Diana Blesinger, Unterägeri, Online Marketing AG; Janick Bossert, Cham, Glencore International AG; Alina Bosshard, Buonas GLA, United GmbH; Victoria Zoé Brabender, Oberägeri, Brabender Software GmbH; Sarah Bühler, Steinhausen, Stadt Luzern; Bartu Cambel, Walchwil, Caritas Luzern; Yannick de Vet, Walchwil, Suva; Mia Defuns, Cham, Pflegezentrum Baar; Niklas Diethelm, Zug, HABA AG; Jon Fritsche, Baar, redIT Services AG; Gian Nicolà Haist, Rotkreuz, Snowflake Productions GmbH; Dennis Hauck, Luzern, Caritas Luzern; Alexander Heldman, Zug, AVANTA Treuhand AG; Ariane Hürlimann, Walchwil, Stadtverwaltung Zug; Pascal Hürlimann, Buonas, Credit Suisse (Schweiz) AG; Noël Luc Kaiser, Rotkreuz, Caritas Luzern; Laura Keiser, Oberägeri, Bright Law AG; Leonard Kieffer, Thalwil, Concordia; Sophia Lang, Morgarten, V-Zug AG; Mia Maric, Neuheim, CSS Kranken-Versicherung AG; Tabea Rohdewald, Oberwil b. Zug, Value Solutions AG; Semen Sennikov, Zug, Simplecare.ch AG; Kaja Sonder, Unterägeri, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD; Martin Stäubli, Oberwil b. Zug, Zanuco Treuhand AG; Patrick Sudhoff, Immensee, Bank Julius Bär & Co. AG; Patrice Tobler, Hünenberg, Suva; Jennifer Zurbrügg, Baar, Stadtverwaltung Zug

Durch den Abend führte Rektor Markus Pallor. Er stieg ein mit einem persönlichen Beispiel, in dem ein Gürtel als Symbolbild im Mittelpunkt stand. Denn Gürtel und Schuhe müssten gemäss seiner Recherche dieselbe Farbe haben, sagte Pallor. Heuer sei die Gürtel- und Schuhfarbe wieder ähnlicher.

Damit bezog er sich auf die zwei letzten Pandemiejahre, wo so viele Regelungen den Schulalltag vor grosse Herausforderungen stellten. Lukas Honegger, Klassenlehrer der 6T, erzählte, wie es nach drei Monaten Homeschooling schön war, dass man die Klasse wieder treffen konnte.

Der eigenen Intuition folgen und seine Fähigkeiten an Baustellen einsetzen

Auch Regierungsrat Stephan Schleiss richtete ein paar Worte an die Anwesenden: «Als Ökonom liegt mir die WMS besonders am Herzen.» Mit Ökonomie verbinde er die Stichworte Vielseitigkeit, Kreativität und Lebensnähe. Diesen Werkzeugkasten würden die Schülerinnen und Schüler mit in die Arbeitswelt bringen, um ihre Fähigkeiten dort einzusetzen, wo Baustellen seien.

Als Gastrednerin wurde Nathalie Noël eingeladen. Sie ist seit letztem Sommer die Chefin der Marketingabteilung der V-Zug AG. Auf Englisch sprach sie darüber, wie die heutige junge Generation sich an schwierige Situationen besser anpassen könne. Die Zukunft sei eine Ansammlung von Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen würden. Sie ermutigte die jungen Leute, der eigenen Intuition zu folgen, sich selber treu zu bleiben und das zu machen, was sie lieben.

Nicht fehlen durfte auch die Big Band der Kantonsschule Zug. Unter der Leitung von Tobias Rüti gaben die Musiker immer wieder ein Stück zum Besten.

Als neue Sterne in die weite Welt ziehen

Nach den Reden folgte der wichtigste Teil des Abends: Die Absolventinnen und Absolventen durften ihre Zeugnisse entgegennehmen. Zuerst die beiden 6. Klassen und schliesslich alle, die nun ihre kaufmännische Ausbildung abgeschlossen haben. Für jede und jeden wurde geklatscht. Gleich zwei hatten die Bestnote 5,5 in ihrem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis stehen: Sarah Bühler und Janick Bossert. Letzter hatte auch mit der Note 5,4 die beste Berufsmaturität.

Zum Schluss zog Markus Pallor die Schlaufe zurück zum Gürtel, nämlich zum Gürtel des Orions. Gemäss Definition sei das eine auffällige Sternreihe in der Mitte des Sternbildes Orion. In dieser Umgebung seien Sternenentstehungen der Milchstrasse zu beobachten. Mit diesem Bild verabschiedet er alle Absolventinnen und Absolventen, die nun als neue Sterne in die weite Welt ziehen würden.