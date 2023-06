Alle, die sich am eigenen Unterverbandsfest qualifiziert haben.

Alle, die sich am eigenen Unterverbandsfest qualifiziert haben.

Alle, die Mitglied des Eidgenössischen Jodlerverbands sind. Alle, die sich am eigenen Unterverbandsfest qualifiziert haben. Alle, die das Schweizer Brauchtum lieben und leben.

Unterhaltung in Alphütten.

Unterhaltung in Alphütten.

Begleitung bei Trauungen, Hochzeiten aber auch Beerdigungen. Unterhaltung in Alphütten. Verständigung über weiter Distanzen.

Ein Jodel, der in der freien Natur gesungen wird.

Ein Jodel, der in der freien Natur gesungen wird.

Ein Jodel, der in der freien Natur gesungen wird. Ein Jodel, der ohne Tracht gesungen wird. Ein Jodel, der ohne Text gesungen wird.

Geschafft. Danke fürs Mitspielen.

0 bis 25 Punkte: Sie haben mit dem Jodlerfest nichts am Hut. – 26 bis 50 Punkte: Gut gemacht, ein Grundwissen über Jodlerfest ist vorhanden. – 51 bis 65 Punkte: Sie sind am Eidgenössischen Jodlerfest in Zug sicherlich dabei.