Leserbrief Wissenschaft muss kritisch hinterfragt werden Zur Situation der Wälder in der Schweiz

Wissenschaftliche Thesen, die ohne Erfahrungswissen aus der Praxis eine Deutungshoheit erlangen, sind weder effizient noch dem Gemeinwohl dienend. Als engagierter Förster im Ruhestand belege ich diese Aussage nachfolgend beispielhaft.

Vor gut 200 Jahren wurden in preussischem Herrschaftsgebiet die ersten Forsthochschulen gegründet. Als Folge der nun wissenschaftlich begründeten Lehre wurde der bis anhin von Laubbäumen dominierte deutsche Wald in schematische Fichten-Monokulturen umgewandelt. Einem Flächenbrand gleich, breitete sich der unnatürliche preussische Forst über weite Teile von Europa aus. Die regional unterschiedlichen Wälder wurden durch grossflächige Kahlschläge mit anschliessender Pflanzung, von meist nicht standortstauglichen Baumarten in schematische Reinbestände umgebaut.

Zum Glück, und auch zur Sicherung der Artenvielfalt verweigerte eine Minderheit von ganzheitlich denkenden Förstern und Waldbesitzern die Umsetzung der obrigkeitlich angeordneten Planwirtschaft.

Mein Vater, ebenfalls Förster, hatte vor über 80 Jahren den Mut, die in den Fichtenpflanzungen natürlich aufkommenden Laubbäume durch das Entfernen der bedrängenden Fichten grosszügig zu begünstigen. Seinem unangepassten Handeln entsprechend, nannten ihn die linientreuen Zeitgenossen despektierlich «de Laubhölzler». Nach dem letzten Krieg wurden auch in unserer Gegend viele ertragsarme Wiesen und Streuflächen aufgeforstet, leider immer noch der Lehrmeinung entsprechend fast ausschliesslich mit Fichten.

Vor 50 Jahren befreite ich mich von den beengenden Fesseln der offiziellen Walddoktrin. Flächige Räumungen (Kahlschläge) mit nachfolgender Pflanzung waren nun ein Tabuthema. Die durch die selektive Ernte von Bäumen erfolgte Lichtsteuerung bewirkt die natürliche Waldverjüngung mit standortsangepassten Baumarten. Durch die konsequente Umsetzung des Prinzips: Alle Massnahmen immer ganzheitlich zu planen und für den bestehenden Wald harmonisch und stressfrei auszuführen, entstanden in wenigen Jahrzehnten stabile, gesunde, optisch schöne und wertvolle Waldbestände. Das Resultat ist ein Dauerwald, ein Wald ohne Anfang und Ende: Die ökologische und ökonomische Bestform des bewirtschafteten Waldes. All diesen anerkannten Vorzügen zum Trotz, hat die aktuelle Waldwissenschaft von Ausnahmen abgesehen nur wenig übrig für diese naturgemässe Waldbauart.

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sind gut beraten, wenn in allen Themenbereichen wissenschaftliche Aussagen kritischer hinterfragt werden. Meinungen und Erfahrungen von Andersdenkenden dürfen nicht einfach unter den Tisch gewischt werden. Es sollte in einer gelebten Demokratie auch nicht möglich sein, dass die Verbreitung von unbequemen Fakten durch Zensurverfügungen verhindert werden kann. Würde das Erfahrungswissen von ausgewiesenen Praktikern von der Wissenschaft künftig besser miteinbezogen, dann wäre der notwendige Massnahmenvollzug wesentlich effizienter und kostengünstiger.

Kari Müller, Zug