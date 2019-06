In der Stadt Zug entsteht ein Archivzentrum

(mua) Dem Jahresbericht von Doku-Zug sind beeindruckende Zahlen zu entnehmen, welche die Komplexität eines Umzuges und Wissenstransfers nur andeuten. So wurden 2018 pro Monat 50 Medien neu in den Bestand aufgenommen. Weiter zählt die Bibliothek von Doku-Zug 604 Zeitschriftentitel, das sind sechs mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Insgesamt zählt die Institution rund 3 Millionen Dokumente in ihrer Sammlung, ein Zuwachs von fast 70000 Dokumenten. Dies sei ein deutlich kleineres Wachstumsvolumen als in den Vorjahren (2017: 120000; 2016: 159000), ist dem Bericht zu entnehmen. Die Mission von Doku-Zug sei es, die Bandbreite des Lebens im Kanton Zug sowie die Interaktionen von Zug mit den Nachbarregionen, der Schweiz und dem Rest der Welt zu dokumentieren, heisst es weiter im Jahresbericht. Leicht sind die Besucherzahlen mit 2530 Kunden zurückgegangen (2017: 3077). Die Themendossiers seien 786-mal für Recherchen konsultiert worden, was ein kleines Plus von 1,15 Prozent bedeutet. Medien wurden laut Bericht 677-mal ausgeliehen, dies wiederum bedeute einen Rückgang von rund 30 Prozent. Dafür wurden 598 Medien vor Ort gelesen, was einen Zuwachs von rund 40 Prozent bedeutet. Am häufigsten wurden wie schon 2017 Themendossiers zu Firmen (87-mal) konsultiert. Bei der Medienausleihe sind politische und historische Werke (192) die Spitzenreiter.