Leserbrief Wo bleibt Greta? «U20» vom 26. Oktober

Die Kolumne gibt mir zu denken. Scheinbar hat man in der Kanti noch nichts von Greta gehört. Wieso sollen 17-Jährige dringend schon Autofahren lernen? Ich sass schon 37 Jahre nicht am Steuer, es geht auch so.

Tony Stocklin, Steinhausen